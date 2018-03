Nevicate al Nord ma nessuna emergenza. Ridotta la circolazione dei treni : Ancora una notte di difficile sul fronte meteo nel Nord Italia. A Torino e Milano ha nevicato nella notte ma non sono registrate emergenze. Anche Bologna e Genova all'alba si sono tinte di bianco. ...

Allerta meteo della Protezione Civile : al Nord forti Nevicate fino a 40 cm - incubo "gelicidio" : Nuova Allerta meteo del Dipartimento della Protezione Civile: a partire dalla nottata sono attese nevicate fino in pianura sulle regioni centrali, con la quota neve che con il passare delle ore si...

Ancora neve sul bel Paese - Nevicate al nord gelo ovunque : Roma - neve A VENEZIA: Le gelide correnti siberiane riescono Ancora a raggiungere le regioni adriatiche provocando tempo a tratti instabile su quelle settentrionali e regalando un'insolita nevicata anche sulla Laguna Veneta. Questa mattina infatti Venezia si è risvegliata sotto una coltre di 5cm di neve, così come anche Chioggia e Sottomarina dove si registrano accumuli fino a 10cm, dopo che i primi fiocchi sono iniziati a cadere ...

Forti Nevicate a Roma e Napoli. Temperature in picchiata al Nord : Su tutte le regioni italiane si sta registrando un crollo termico imponente. Colpa del Burian, che dalla Siberia ha raggiunto il Mediterraneo. La Pianura Padana si è risvegliata con i termometri sottozero di 10-15 gradi. La capitale è innevata, così come Napoli e le coste adriatiche: è in queste zone che si registrano i maggiori disagi, soprattutto...

Allerta Meteo Burian : altre 48h di GELO sull’Italia e Nevicate al Centro/Sud - poi vampata di scirocco e “Bomba di NEVE” al Nord : 1/9 ...

Allerta Meteo - il BURIAN entra nel vivo e scatena BLIZZARD di NEVE su mezz’Italia : Nord già nel freezer - forti Nevicate in arrivo anche al Centro/Sud [INFO e DETTAGLI] : 1/24 ...

Allerta Meteo : violenti temporali risalgono dalla Sicilia - allarme alluvione al Sud nelle prossime 18 ore mentre al Nord si intensificano le Nevicate [LIVE] : 1/23 ...

Meteo in diretta : continuano le Nevicate al Nord - piogge e forti venti al Centro Sud : Meteo in diretta - Continua la fase fredda in atto sull'Italia. In questo articolo andremo a monitorare la situazione in atto sulla nostra penisola e ad effettuare una previsione per le prossime...

Maltempo al nord-est : pioggia - freddo e anche Nevicate fino in pianura - tutte le foto "nevose" : Perturbazione artica sul centro-nord Italia, continua a nevicare a tratti anche in pianura al nord-est. tutte le foto! L'inverno è tornato a fare l'inverno dopo oltre un mese poco freddo e...

Allerta meteo : Nevicate in arrivo in pianura al nord-est. Emilia Romagna - Veneto e Friuli imbiancate : nevicate in arrivo domani in pianura al nord-est. Fiocchi da Bologna e Gorizia. Neve forte in collina. Allerta meteo/ Una perturbazione artica sta interessando l'Italia nelle ultime ore,...

Emergenza neve - nuove Nevicate previste sulle Alpi di Nordovest : Bolzano (askanews) - Continua a far paura l'Emergenza neve, con il conseguente pericolo di valanghe, che sta colpendo in particolare il nord-est d'Italia. In queste immagini dell'Esercito italiano, la ...

Abbondanti Nevicate in arrivo sulle Alpi al Nord-ovest - picco tra Lunedì e Martedì : Buona giornata, oggi domenica ulteriore rinforzo della pressione sul Mediterraneo centro-orientale, mentre una vasta depressione sulle Baleari continua a stazionarie su quello occidentale richiamando correnti umidi e miti sciroccali in rinforzo sui nostri bacini. Avremo quindi rovesci persistenti sul Nord-ovest della penisola sopratutto sul Piemonte dove nelle prossime 72 ore sono attesi localmente 300mm […]