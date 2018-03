Neve sul Centro Nord - città imbiancate Scuole ko - circola un treno regionale su due : La Neve è tornata sull'Italia. Milano, Genova e Firenze si sono svegliate imbiancate: sulle strade vi è una coltre bianca di pochi centimetri e sono entrati in azione i mezzi spazzaNeve e spargisale. Fiocchi bianchi anche su Padova, Vicenza e Verona.

Allerta Neve : catene a bordo sulle statali e in tangenziale : Dalla riunione del comitato operativo per la viabilità torna il divieto di circolazione per i mezzi pesanti

Maltempo - allerta Protezione civile : ancora Neve in arrivo sull'Italia - emergenza al Nord | Disagi per chi viaggia - Rfi : 50% dei treni in 5 regioni : Nuova allerta diramato: su tutto il Nord attese intense nevicate anche in pianura che dureranno almeno fino alla giornata di venerdì. In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana giovedì circolerà il 50% dei treni regionali: lo rende noto la Rete Ferroviaria Italiana.

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 28 febbraio. Fernando Alonso più forte di Neve e pioggia. Lo spagnolo firma gli unici giri cronometrati della giornata : E’ Fernando Alonso l’uomo del giorno nei Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). Lo spagnolo della McLaren, nonostante una giornata caratterizzata da neve e pioggia, è riuscito sul finire del turno a siglare dei tempi che lo vedono in vetta ad una classifica dove c’è solo il suo nome alla voce crono ottenuti. 2’18″545 per l’iberico che è stato senza ombra di dubbio il pilota più attivo in questo day-3 ...

RISULTATI COPPA ITALIA / Diretta gol live score semifinali : a Torino Neve e occasioni - mancano i gol : RISULTATI COPPA ITALIA: Diretta gol live score delle partite di ritorno delle semifinali. Si giocano oggi Juventus-Atalanta e Lazio-Milan (28 febbraio).(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 18:10:00 GMT)

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati della terza giornata e la classifica dei tempi. La Neve rovina i piani dei piloti : La neve ha completamente rovinato la terza giornata di Test di Formula Uno a Barcellona. Al Montmelò la mattinata è stata caratterizzata dalla pista totalmente imbiancata. Il semaforo verde è stato acceso alle ore 12.00 ma nel pomeriggio nessuno si è azzardato a scendere in pista, eccezion fatta per cinque piloti che si sono limitati a un installation lap: Ricciardo, Alonso, Ericsson, Kubica, Hartley. La Ferrari e la Mercedes sono rimaste ai ...

