Neve e gelo al Centronord | da Buran a Big Snow Video ultime notizie | Firenze e Milano

DA BURAN A BIG SNOW - GELO E Neve NORD ITALIA/ Ultime notizie video : imbiancate anche Milano - Torino e Genova : Da BURAN a Big SNOW, GELO e NEVE NORD ITALIA. Ultime notizie video: imbiancate anche Milano, Torino, Genova e Firenze, ondata di freddo.

Maltempo e gelo in Svizzera : chiuso per Neve l’aeroporto di Ginevra : Il traffico aereo all’aeroporto di Cointrin (Ginevra) è sospeso fino a nuovo ordine: le piste sono ricoperte di neve, ha spiegato stamane all’ats un portavoce. L’aeroporto invita i viaggiatori a verificare presso la propria compagnia se il proprio volo è ancora previsto, ma consiglia anche di non recarsi per il momento allo scalo. Le avverse condizioni meteo non sembrano avere condizionato le operazioni all’aeroporto di ...

Neve - pioggia e gelo sull'Italia : le previsioni per oggi e domani : E' un giovedì all'insegna di pioggia, Neve e gelo su gran parte della Penisola. Torino, Milano, Genova e Firenze si sono svegliate giovedì mattina sotto la Neve, con apporti al suolo moderati...

Neve su Genova e Firenze - pioggia e gelo al Centro-Nord. Anche oggi scuole chiuse e treni a rischio : "I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche". Rfi riduce i treni del 50%

Maltempo - ancora vittime in Europa : due morti in Spagna per Neve e gelo - altre vittime in Serbia e Slovenia : Due persone sono morte ieri in Spagna vittime dell'ondata di Maltempo che ha colpito il paese, soprattutto al Nord. Un operaio di 50 anni che stava mettendo in sicurezza una zona boschiva sulla quale si era abbattuta una forte nevicata e' stato ucciso dalla caduta di un albero nel nord dell'Andalusia. Un altro uomo, di 65 anni, è morto a Galdakao, nel Paese Basco, per una caduta causata dal ghiaccio. Problemi di traffico sono ...

?Maltempo - allerta Protezione Civile : Neve - pioggia e gelo su gran parte dell'Italia : "I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche". Rfi riduce i treni del 50%

Due morti in Spagna per Neve e gelo :

BURIAN LIVE : Neve e gelo sull'Italia - da giovedì una nuova perturbazione | : L'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia raggiunge oggi, mercoledì 28 febbraio, il suo picco. Sono previste temperature minime di 6-7 gradi sotto lo zero anche in pianura. LE PREVISIONI

Neve e gelo sull'Italia - da giovedì una nuova perturbazione. LIVEBLOG - : L'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia raggiunge oggi, mercoledì 28 febbraio, il suo picco. Sono previste temperature minime di 6-7 gradi sotto lo zero anche in pianura. LE PREVISIONI

Freddo e Neve : oltre 40 morti per il gelo in Europa - molti sono senzatetto : sono decine ormai le persone morte da venerdì a causa del gelo in Europa, fra cui numerosi senzatetto: al momento sono almeno 41. Diciotto persone sono morte in Polonia, sei in Repubblica Ceca, cinque in Lituania, quattro in Francia, quattro in Slovacchia, due in Romania e altri due in Italia, a Milano e Ferrara. In Estonia, il gelo ha causato sette morti in tutto il mese. L'articolo Freddo e neve: oltre 40 morti per il gelo in Europa, molti ...

Maltempo : oggi il picco del gelo. A Roma sos ghiaccio. 5 cm di Neve a Venezia : Rischio distacco di lastre di ghiaccio stamattina nella Capitale . Secondo quanto si è appreso, i vigili del fuoco stanno intervenendo in via dei Prati Fiscali per una grossa lastra che si sta ...

Maltempo - oggi picco di gelo. Attesa nuova perturbazione che porterà Neve su tutta Italia : Il gelo siberiano ha oramai le ore contate, ma per ora non molla la presa sull'Italia e oggi si prevede un picco, con minime di -6/7 gradi in pianura. Le scuole sono chiuse a Napoli, in diverse città ...

Maltempo e Neve : anche Spagna nel caos per l’ondata di gelo - allerta in 40 province : L’ondata di gelo siberiano che sta imperversando in Europa fa sentire i suoi effetti anche in Spagna dove la neve continua a creare grossi disagi alla circolazione: in 201 strade e valichi si segnalano neve e ghiaccio, 11 sono chiusi e in 52 è richiesto l’uso di catene. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di evitare l’uso di macchine private per il rischio di incidenti o di rimanere bloccati. Il Maltempo si sta ...