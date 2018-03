Neve | Big Snow è arrivata a Milano | allarme ghiaccio ma mezzi pubblici regolari e scuole

Da Buran a Big Snow : possibile Neve su Roma - Napoli e Firenze (e poi cambia tutto) : Una perturbazione atlantica sta per fare il suo ingresso sull’Italia e il gelido vento siberiano ha le ore contate. Le temperature ancora molto basse, però, favoriranno

“Ancora Neve - ancora disagi”. Big Snow - quando arriva e le conseguenze . Meteo - la nuova perturbazione sta per mettere a dura prova l’Italia. Le previsioni : Ci siamo, mentre salutiamo con un addio (e il mi più rivederci) a Burian, sta arrivando Big Snow. Una perturbazione atlantica interagirà con l’aria fredda. Avremo ancora neve da Torino a Milano, Genova, fino a Padova, Venezia, Bologna, Trieste, Rimini, Firenze. Da oggi – spiegano gli esperti del sito ilMeteo.it – una perturbazione atlantica raggiungerà il nostro Paese, andando ad interagire con l’aria fredda ...

