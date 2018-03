Neve a Milano | in città strade pulite Ma in Lombardia cancellati oltre il 30% dei treni

Le foto della Neve a Milano : Il Duomo, le palme, Parco Sempione, Chinatown e i tram gialli, tutto mezzo bianco The post Le foto della neve a Milano appeared first on Il Post.

La Neve a Milano - ma non c'è nessuna emergenza : Milano , askanews, - Non è una notizia come quando accade a Roma: oggi Milano è imbiancata. I milanesi si sono svegliati sotto i fiocchi. Tetti e strade innevati, ma non c'è nessuna emergenza. La ...