Neve a Milano | allo stato no disagi

Meteo - Neve a Milano - Bologna - Firenze. Treni e voli cancellati : Centro-Nord imbiancato. Scuole chiuse, le città Allerta Meteo e neve , stop al 50% dei Treni in 5 regioni

Neve - Big Snow è arrivata a Milano : allarme ghiaccio ma mezzi pubblici regolari e scuole aperte : mezzi spargisale in azione per evitare che le strade diventino scivolose. L'appello del Comune ai proprietari degli stabili: "La pulizia dei marciapiedi vostra...

Maltempo : Milano si sveglia sotto la Neve : Milano , 1 mar. (AdnKronos) - neve anche su Milano : dopo le temperature rigide dei giorni scorsi, il capoluogo lombardo si è sveglia to sotto una coltre bianca. Pochi, al momento, i centimetri caduti, che non stanno causando disagi: i mezzi di trasporto sono regolari e il piano anti neve sembra funzion

Maltempo - anche Milano si risveglia sotto la Neve . FOTO : Maltempo , anche Milano si risveglia sotto la neve. FOTO Fiocchi bianchi sul capoluogo lombardo: edifici e strade imbiancati. Il sindaco Giuseppe Sala ha comunicato via Twitter che le scuole rimarranno aperte e che verranno impiegati 172 mezzi spargisale. FOTO GALLERY Parole chiave: ...

Maltempo - allerta Neve Milano : il Comune attiva il piano di emergenza : Si è svolta oggi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, una riunione per pianificare le attività in vista della nevicata prevista a partire da questa notte, in base alle comunicazioni di ordinaria criticità (codice giallo) emesse della Protezione Civile. Alla riunione erano presenti le direzioni Mobilità e Ambiente, Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, oltre ad Amsa, Atm, MM e Aler, allo scopo di coordinare gli interventi. ...