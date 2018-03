Nasce il primo supermarket senza plastica | Amsterdam lancia la guerra agli imballaggi

Digitale - a Milano Nasce 'Meet' il primo centro internazionale sulla cultura digitale : ... quando in realtà saperi diversissimi e apparentemente distanti come le arti visive, l'ingegneria, la scienza, la musica, il design, la genetica, la medicina vivono di contaminazioni reciproche, che ...

Repower : Nasce Homo Mobilis il primo portale sulla mobilità elettrica : nasce oggi “Homo Mobilis”: nome latino e anima tutta italiana per il nuovo portale sull’auto elettrica di Repower, gruppo leader da oltre cent’anni nel settore dell’energia elettrica Il portale del gruppo energetico si prefigge di informare i lettori su tutte le tematiche che riguardano la mobilità sostenibile, con quattro sezioni tematiche: A ruota libera darà spazio e voce alle ultime novità e tendenze in fatto di mobilità elettrica, per uno ...

A Pantelleria si torna a Nascere - primo parto dopo riapertura reparto : Palermo, 17 feb. (AdnKronos) - primo parto naturale nell’isola di Pantelleria dopo la riapertura del Punto nascita lo scorso novembre. Si tratta di un maschietto di 3.640 grammi, cui i genitori hanno dato il nome di Lorenzo. La madre C.S. 33enne, ha partorito alle 21,37 di ieri e sta bene. L’equipe,

A Pantelleria si torna a Nascere - primo parto dopo riapertura reparto : Palermo, 17 feb. (AdnKronos) – primo parto naturale nell’isola di Pantelleria dopo la riapertura del Punto nascita lo scorso novembre. Si tratta di un maschietto di 3.640 grammi, cui i genitori hanno dato il nome di Lorenzo. La madre C.S. 33enne, ha partorito alle 21,37 di ieri e sta bene. L’equipe, coordinata dal responsabile del punto nascita Giuseppe Turco, secondo i protocolli aziendali, era composta da ginecologi e ...

Nasce il primo campionato MotoE : Enel sarà title sponsor della prossima Fim MotoE World Cup , il primo campionato motociclistico interamente elettrico riconosciuto dalla Federazione con il nome Fim Enel MotoE World Cup dal suo avvio ...

Canto e scienza : Nasce il primo contest "Voce Pura" : scienza ed insegnamento corrono di pari passo e questa manifestazione ne è la riprova. Si tratterà di una grande occasione per gli italiani perché le prossima edizione si svolgerà a Salt Lake City, ...

Nasce il primo Festival dello Sport : ... le 'conversazioni' narreranno storiche imprese Sportive mentre i 'workshop' saranno veri e propri laboratori su grandi tematiche legate al mondo dello Sport dove imparare, acquisire e approfondire ...

Disabili - minori - vittime delle violenze : Nasce a Milano il primo Codice dei diritti degli indifesi : Raccoglie le principali leggi ed è a cura dell'Ordine degli avvocati. Uno strumento utile per magistrati, operatori e volontari del terzo settore e della scuola

Federico Fellini - a Rimini riNasce il Fulgor : è il cinema dove il Maestro vide il suo primo film : Dovrebbe essere una buona notizia. Lo sarebbe comunque. Perché, in uno scenario sempre più cannibalizzato dai multisala, quella di un piccolo cinema che lotta, resiste e rinasce è già di per sé una bella storia. E merita di essere raccontata. Fosse solo per quella strana romantica nostalgia che, in barba alle nostre pigrizie quotidiane, continua a scuoterci, ad esempio, ogni volta che prendiamo tra le mani un vinile. Pur sapendo bene che mai ...

A Piacenza Nasce il primo asilo nido italiano in un centro anziani : è il primo “centro intergenerazionale” d’Europa : Bambini e anziani nella stessa struttura? Non occorre andare fino all’Intergenerational Learning Center di Seattle per incontrare buone prassi di convivenza tra ipotetici “nonni e nipoti”: basta fermarsi a Piacenza, più precisamente nel centro Abi di Piacenza, dove la cooperativa sociale Unicoop ha realizzato, in collaborazione con Comune e Provincia, Regione Emilia-Romagna, Fondazione di Piacenza e Vigevano e Cariparma, il primo asilo nido ...

Cultura - Nasce Premio Costa Smeralda : il primo dedicato al mare : Roma, 16 gen. (askanews) Il Consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, organizza il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al mare ...

Nasce a Ostia primo corso di laurea in ingegneria del mare : Al via il primo corso di laurea in ingegneria del mare. Partirà ufficialmente il prossimo ottobre, con l’avvio dell’anno accademico, in una struttura abbandonata da decenni, su un territorio difficile come quello di Ostia, da anni nel mirino di clan mafiosi e attivita’ criminali. E’ il primo del suo genere in Italia, “un investimento contro il degrado e la violenza”, come lo ha definito il ministro ...