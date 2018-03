Napoli | Hysaj in dubbio per la Roma

Pagelle/ Cagliari-Napoli (0-5) : Fantacalcio - i voti della partita. Hysaj e Rui volano (Serie A 26^ giornata) : Le Pagelle di Cagliari Napoli: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori nella partita dello stadio Sant'Elia. Occasione di allungare in vetta per i partenopei(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:01:00 GMT)

Napoli - c'è Mertens per il sorpasso : e in difesa recuperano Albiol e Hysaj : L'esame Lazio è tra i più severi per il Napoli nel rush scudetto: azzurri chiamati al controsorpasso dopo il successo della Juve a Firenze. La formazione di Simone Inzaghi è...

Napoli-Lazio a rischio per Hysaj : le ultime da Castel Volturno : Stando a quanto riferisce Sky Sport, non ci sarebbero buone notizie da Castel Volturno, dove il Napoli ha svolto seduta pomeridiana. Avrebbe infatti saltato l’allenamento un tassello fondamentale per Sarri, Elsied Hysaj. L’abbandono della seduta sarebbe avvenuto a causa di un’influenza. Un vero problema per gli azzurri a soli due giorni dal match contro la Lazio. Il calciatore albanese […] L'articolo Napoli-Lazio a rischio per ...

Napoli - Hysaj e Albiol in dubbio per la Lazio : Napoli - Ansia in casa Napoli , con Maurizio Sarri che rischia di dover fare a meno di due pedine molto importanti nel big-match di sabato sera contro la Lazio al ' San Paolo '. Se i due attaccanti ...

Napoli-Lazio a rischio per Hysaj : le ultime da Castel Volturno : Stando a quanto riferisce Sky Sport, non ci sarebbero buone notizie da Castel Volturno, dove il Napoli ha svolto seduta pomeridiana. Avrebbe infatti saltato l’allenamento un tassello fondamentale per Sarri, Elsied Hysaj. L’abbandono della seduta sarebbe avvenuto a causa di un’influenza. Un vero problema per gli azzurri a soli due giorni dal match contro la Lazio. Il calciatore albanese […] L'articolo Napoli-Lazio a rischio per ...

Napoli - Hysaj : 'Mercato? Se arrivava qualcuno forse era peggio...' : Elseid Hysaj, terzino del Napoli, nel pre-partita ha parlato a Sky Sport: 'Bisogna avere la mentalità della grande squadra, non pensare alle altre partite. Juventus? Abbiamo visto il 7-0 al Sassuolo, ma pensiamo a noi. Oggi è una gara pericolosa, loro si giocano ...

Napoli - Hysaj : “Rabbia per il ko con l’Atalanta - ora ripartiamo” : Napoli, Hysaj: “Rabbia per il ko con l’Atalanta, ora ripartiamo” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Hysaj – “Siamo tutti molto arrabbiati per la sconfitta con l’Atalanta. Ci darà la carica per andare sempre più avanti, vogliamo tramutare la delusione in rabbia. Non si può far più niente, abbiamo sbagliato la partita. Bisogna ...