Napoletani spariti in Messico | indagini su foto con uomini armati

I tre Napoletani spariti in Messico venduti a una banda per 43 euro : in campo Farnesina e servizi segreti : Alla fine, da quei pochi spiragli di verità emerge uno scenario tragico. Raffaele Russo, 60 anni, suo figlio Antonio, 25, ed il nipote 29enne Vincenzo Cimmino sono stati 'venduti', ceduti da un ...

