Musica | sketch | poesie e comicità | ' Best of' con Lillo e Greg al Teatro Bobbio

fvgnews

: Lucio Dalla (4/3/43 - 1/3/12) #portrait #draw #sketch #luciodalla #musica #music #singer… - bomeluzo : Lucio Dalla (4/3/43 - 1/3/12) #portrait #draw #sketch #luciodalla #musica #music #singer… -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Trieste , TS, - Tra gli spettacoli fuori abbonamento della Contrada arrivano aldi Trieste, sabato 3 marzo alle 20.30,con il loro 'of'. 'of' mette in scena un frizzante '...