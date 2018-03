MUSICA A MILANO Dieci anni di Rock' n' Roll in una compilation che celebra la

Milano. A marzo si apre il sipario sulla MUSICA classica : Si apre il sipario sulla musica classica con il programma Palazzina Liberty in musica – Programma marzo 2018 alla Palazzina

A GRANDE RICHIESTA RITORNA A MILANO 'ELVIS THE MUSICAL' per la PRIMA VOLTA AL TEATRO DELLA LUNA : 02 48857.333 Orario spettacoli : dal mercoledì 14 marzo a sabato 17 marzo ore 21.00; domenica 18 ore 15.30

“Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo” il MUSICAl prodotto da David e Clemente Zard riparte da Milano : “Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo”, il musical prodotto da David e Clemente Zard, riprende le rappresentazioni in tutta Italia il giorno di San Valentino. Lo spettacolo musicale – tratto dall’opera di William Shakespeare – torna a calcare il palcoscenico dei principali teatri italiani a grande richiesta di pubblico, dopo due anni di assenza: la data prescelta per la partenza del nuovo tour non poteva che essere quella del 14 ...

Mary Poppins - MUSICAl a Milano : Gran Galà e spettacoli : Sarà a teatro la prima produzione teatrale italiana di Mary Poppins. La storia più famosa e amata è ora un musical, in scena per la prima volta in Italia (e in lingua italiana) al Teatro Nazionale CheBanca a Milano dal 13 febbraio al 13 maggio 2018. La versione teatrale di Mary Poppins è un fedele adattamento dei racconti di P.L. Travers e del film di Walt Disney del 1964 con Julie Andrews (film che vinse 5 Oscar). A fianco dell’amata Mary ...

Milano. Viaggio MUSICAle per ricordare e celebrare il Giorno della Memoria : Il Municipio 5 di Milano celebra la “Giornata della Memoria”. La Municipalità invita – in una nota – la cittadinanza all’evento musicale che si terrà sabato 27 gennaio alle ore 10:30 presso la Sala Consiliare in viale Tibaldi n. 41 –…Continua a leggere →

MUSICA - Sfera Ebbasta raddoppia i live a Milano : ... il rapper proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal nuovo album d'inediti RockStar (Universal/Def Jam), a pochissimi giorni dall'uscita già record assoluto di plays streaming nel mondo su Spotify e ...

Paolo Fresu - incontro tra Luce e MUSICA a Milano : Un progetto musicale dedicato al mondo della Luce. Paolo Fresu è stato protagonista di un incontro magico al Teatro Gerolamo di Milano. Il jazzista sardo ha presentato "Lumina" tra "Luce e Music", un viaggio tra due universi ...

Colapesce alla Santeria Social Club di Milano : una lezione di MUSICA dai colori mediterranei : Sensazioni empiriche che sfuggono ai dati della scienza e ai dogmi della religione. Ed in questo trambusto di organi che si mescolano, un foglio di carta è stato sacrificato sull'altare. Il concerto ...