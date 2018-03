Mu One è un caricabatterie super sottile per smartphone e altri dispositivi | modularità e

tuttoandroid

(Di giovedì 1 marzo 2018) Mu One è un nuovouniversale con porta USB Type-C,e modulare: fino a 45 W per la ricarica veloce di laptop,, tablet e tanto altro, in cerca di fondi su Kickstarter. L'articolo Mu One è unpere fino a 45 W è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.