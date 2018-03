MotoGp | Test Qatar - Marquez il decimo tempo e la battuta sul rinnovo | ' io soddisfatto

LIVE MotoGp - Test Losail 2018 in DIRETTA : il programma di venerdì 2 marzo e gli orari. Come seguire gli aggiornamenti in tempo reale : Seconda giornata dei Test MotoGP di Losail. Dopo le otto ore di ieri piloti e team tornano in pista per proseguire il lavoro. Si riparte dai risultati del day-1, inevitabilmente. La Yamaha sembra aver fatto dei passi in avanti, con Maverick Viñales molto vicino alla pole record di Lorenzo del 2016, e Valentino Rossi pure lui convincente su giro secco e ritmo, per quanto c’è ancora da lavorare perché entrambi i piloti hanno lamentato ...

MotoGp - primo giorno di test a Losail. Rossi : 'Sono 6° - non faccio le capriole. C'è da migliorare' : Nel giorno della sua rivelazione circa il suo futuro , correrà fino al 2020, , Valentino Rossi ha commentato il primo giorno di test in Qatar: "In questa pista la moto va piuttosto bene e ci troviamo ...

MotoGp - Test Losail 2018 – Maverick Viñales : “Dobbiamo migliorare in accelerazione e percorrenza di curva” : Maverick Viñales è chiaramente soddisfatto della prima giornata di Test MotoGP a Losail, chiusa con il miglior tempo. Lo spagnolo ha commentato così a Marca la sua prestazione, soffermandosi sulle aree su cui c’è ancora da lavorare. “All’inizio non mi sentivo molto bene, poi però ho trovato confidenza con l’avantreno e le cose sono migliorate giro dopo giro. Ci sono ancora cose da migliorare, soprattutto ...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

MotoGp - Testa Qatar - Valentino Rossi - i problemi Yamaha e il sesto tempo : 'non faccio i salti di gioia - ma rimango convinto che...' : Ha chiuso la prima giornata con lo stesso identico tempo di Rins il nove volte campione del mondo Valentino Rossi, settimo. In fondo alla top ten infine Marc Marquez. Non si sbilancia troppo ...

MotoGp - Test Losail 2018 – Marc Marquez : “Non sono preoccupato - siamo lì. Mancano solo alcuni dettagli” : Marc Marquez non è affatto preoccupato del decimo posto della prima giornata di Test MotoGP a Losail. Lo spagnolo, reduce dalla tre giorni in Thailandia letteralmente dominata, ha fatto un piccolo passo indietro, almeno dal punto di vista cronometrico, atteso, però, stando alle parole rilasciate a Marca. “Veniamo da due circuiti con condizioni molto più umide. Sapevamo che qui era differente per le caratteristiche del nostro motore, ma ...

MotoGp : Vinales brilla nei primi test in Qatar : Lo spagnolo della Yamaha fa segnare il miglior tempo a Losail. Seconda la Ducati di Dovizioso e terza la Suzuki di Iannone

MotoGp - Test Losail 2018 : analisi prima giornata. Segnali confortanti per la Yamaha - Honda rimandata. Passi avanti per Jorge Lorenzo : prima giornata di Test MotoGP a Losail, in Qatar. Tre giorni quanto mai decisivi, perché anticipano di due settimane l’inizio del Mondiale e si svolgono sullo stesso tracciato su cui si aprirà la stagione. Scorrendo la classifica dei tempi della prima giornata si nota innanzitutto un certo equilibrio: i primi dieci sono racchiusi in meno di cinque decimi, mentre nel giro di un secondo troviamo addirittura sedici piloti. Chiaramente, ...

MotoGp - Test Losail 2018 : il programma di domani (venerdì 2 marzo). Orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale : Seconda giornata (2 marzo) di Test sul tracciato di Losail (Qatar) per la classe MotoGP. Una pista che dovrà dare risposte importanti. Al momento sia Honda che Ducati sembrano essere in vantaggio rispetto alla Yamaha ed in particolare Marc Marquez pare aver iniziato l’annata in modo decisamente convincente. I risultati ottenuti in Thailandia dal Cabronçito sono stati impressionanti e gli avversari dovranno cominciare a preoccuparsi. ...

MotoGp - Test Losail 2018 : risultati e classifica prima giornata. Maverick Vinales torna grande in Qatar - Dovizioso lo marca stretto - Valentino Rossi in ripresa e indietro Marquez : E’ Maverick Vinales il più veloce della prima giornata di Test MotoGP sul tracciato di Losail (Qatar). Lo spagnolo della Yamaha, vincitore su questo tracciato nel 2016 con la moto di Iwata, ha confermato il suo feeling particolare con la pista ottenendo il miglior riscontro di giornata di 1’55″053. Una prestazione convincente dell’iberico che, reduce dalle mille difficoltà delle prove in Thailandia, sembra aver ritrovato ...

