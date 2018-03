MotoGP | Test Losail 2018 – Marc Marquez | “Non sono preoccupato | siamo lì Mancano solo

MotoGP - Test Losail 2018 : analisi prima giornata. Segnali confortanti per la Yamaha - Honda rimandata. Passi avanti per Jorge Lorenzo : prima giornata di Test MotoGP a Losail , in Qatar. Tre giorni quanto mai decisivi, perché anticipano di due settimane l’inizio del Mondiale e si svolgono sullo stesso tracciato su cui si aprirà la stagione. Scorrendo la classifica dei tempi della prima giornata si nota innanzitutto un certo equilibrio: i primi dieci sono racchiusi in meno di cinque decimi, mentre nel giro di un secondo troviamo addirittura sedici piloti. Chiaramente, ...

MotoGP - Test Losail 2018 : il programma di domani (venerdì 2 marzo). Orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale : Seconda giornata (2 marzo) di Test sul tracciato di Losail (Qatar) per la classe MotoGP. Una pista che dovrà dare risposte importanti. Al momento sia Honda che Ducati sembrano essere in vantaggio rispetto alla Yamaha ed in particolare Marc Marquez pare aver iniziato l’annata in modo decisamente convincente. I risultati ottenuti in Thailandia dal Cabronçito sono stati impressionanti e gli avversari dovranno cominciare a preoccuparsi. ...