MotoGP | Test Losail 2018 | il programma di domani venerdì 2 marzo Orario d’inizio e

MotoGP - Test Losail 2018 : risultati e classifica prima giornata. Maverick Vinales torna grande in Qatar - Dovizioso lo marca stretto - Valentino Rossi in ripresa e indietro Marquez : E’ Maverick Vinales il più veloce della prima giornata di Test MotoGP sul tracciato di Losail (Qatar). Lo spagnolo della Yamaha, vincitore su questo tracciato nel 2016 con la moto di Iwata, ha confermato il suo feeling particolare con la pista ottenendo il miglior riscontro di giornata di 1’55″053. Una prestazione convincente dell’iberico che, reduce dalle mille difficoltà delle prove in Thailandia, sembra aver ritrovato ...

MotoGP - Test Qatar - Valentino Rossi guida uno speciale trio italiano in vetta : i TEMPI di metà giornata : Valentino Rossi al comando a metà giornata nei Test di Losail: in Qatar il Dottore guida uno speciale trio azzurro LaPresse/Xinhua E' iniziata finalmente, con un pizzico di ritardo, la prima giornata ...

LIVE MotoGP - Test Losail 2018 in DIRETTA : prima giornata (giovedì 1° marzo). Valentino Rossi - è già la resa dei conti. Ducati per volare con Andrea Dovizioso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test di Losail della MotoGP. È l’ultima tre giorni di prove prima dell’inizio del Mondiale 2018. Lo scenario è lo stesso del GP di apertura del Motomondiale, il circuito di Losail, dove la stagione inizierà con una gara in notturna, come di consueto. Proprio per questo motivo i Test finiranno quando in Qatar sarà sera, in modo da ricreare per quanto possibile le condizioni che i piloti ...

MotoGP oggi (giovedì 1° marzo) - Test Losail 2018 : orario d’inizio e come seguirli in tv e in tempo reale. Il programma completo : Terza e ultima tre giorni di Test per la MotoGP. Dopo Sepang e Buriram, è la volta di Losail, in Qatar, sul circuito sede della prima prova del Mondiale 2018. Fin qui è emersa la Honda come moto da battere, con il solito Marc Marquez a fare da mattatore, specie nei Test in Thailandia. La Ducati non sembra essere lontano, mentre è più complicata, invece, la situazione in casa Yamaha: i Test di Buriram, infatti, hanno visto Valentino Rossi e ...