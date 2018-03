MotoGP | primo giorno di test a Losail Rossi | ' Sono 6° | non faccio le capriole C' è da

MotoGP - Test Sepang 2018 : primo esame verso la rinascita Yamaha. Valentino Rossi e Vinales per risolvere i problemi del 2017 : Siamo ormai ai nastri di partenza dei Test pre-stagionali di Sepang e l’interesse degli addetti ai lavori è puntato soprattutto sul team Yamaha Movistar. Dopo un anno che definire deludente è davvero poco, Valentino Rossi e Maverick Vinales sono sotto la lente d’ingrandimento di tutto il mondo della MotoGP per capire, almeno in parte, come sarà il loro 2018 . Solitamente i primissimi Test non sono assolutamente attendibili, ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : programma - orari e tv! Finalmente in pista! Le date del primo appuntamento stagionale : Dal 28 al 30 gennaio i bolidi della MotoGP torneranno ad esibirsi sulla pista di Sepang (Malesia) per l’ormai consueto appuntamento dei Test invernali. Una tre giorni importante per consentire ai team di Testare le nuove moto e comprenderne i comportamenti. Una stagione, quella che prenderà il via il 18 marzo in Qatar, che si preannuncia ancor più combattuta della precedente. Potrebbero essere 6 i piloti in lizza per il titolo e in questo ...