Morto lo storico Pierre Milza | biografo del Duce e di Verdi

Morto Bibi Ballandi - storico produttore tv. Fiorello cancella lo show; Milly Carlucci lo scopre in diretta - e Unomattina si scusa - Video : Aveva 71 anni ed era noto per le sue innumerevoli trasmissioni di successo. Sui social il tamtam dei personaggi con cui ha lavorato, da Rosario Fiorello ad Antonella Clerici

Morto Bibi Ballandi - addio allo storico produttore tv di Renato Zero - Celentano - Fiorello e tanti altri : È Morto Bibi Ballandi. Lo storico produttore televisivo si è spento all'età di 71 anni, dopo aver sconfitto un tumore nel 2011. A ricordarlo, sono tutti gli artisti con i quali ha lavorato, a cominciare da Rosario Fiorello che ha annunciato lo stop temporaneo della sua trasmissione su Radio Deejay - Il Rosario della sera - che ha sospeso in segno di lutto per due puntate. La lunga carriera di Bibi Ballandi è iniziata negli anni '70, quando ha ...

Bibi Ballandi Morto - addio allo storico produttore televisivo. Fiorello sospende il suo programma di Radio Deejay : È morto a 71 anni il produttore televisivo Bibi Ballandi, che nella sua carriera ha lavorato con nomi come Celentano, Gianni Morandi, Fiorello, Panariello, Renato Zero. Ballandi, bolognese di nascita, era da tempo malato di tumore, come lui stesso aveva raccontato. “Questa sera il rosario della sera su Radio Deejay non andrà in onda. Neanche domani. Bibi Ballandi è volato in cielo. Profondo dolore”. Così su Twitter Fiorello ricorda ...

È Morto lo storico Giuseppe Galasso - aveva 88 anni : Lo storico napoletano Giuseppe Galasso è morto ieri, lunedì 12 febbraio, nella sua casa di Pozzuoli (Napoli), aveva 88 anni. Oltre ad avere insegnato nelle università di Salerno, Cagliari e Napoli, era stato autore di numerosi saggi compresa una Storia The post È morto lo storico Giuseppe Galasso, aveva 88 anni appeared first on Il Post.

