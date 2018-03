ilfattoquotidiano

: Molestie, l’intervista di Asia Argento ad Ambra Battilana: “Tra Priapo e le mucchette sul tavolo. Quando nel 2010 m… - silviabest77 : Molestie, l’intervista di Asia Argento ad Ambra Battilana: “Tra Priapo e le mucchette sul tavolo. Quando nel 2010 m… -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Cinque anni prima di essere molestata da Harvey Weinsteinera finita in una “cena elegante” a casa di Silvio Berlusconi. Era il 2010 e aveva 18 anni. “Emilio Fede mi fece portare lì con Chiara Danese. Scappammo, lui ci rincorse dicendo che non avremmo più lavorato”. Insieme all’amica Chiara Danese,ha testimoniato contro Berlusconi nel processo per le notti di Arcore.ha realizzato un’intervista esclusiva ad, che qui proponiamo in video nella versione integrale Qui la prima parte dell’intervista con il racconto delledel produttore di Hollywood L'articolo, l’intervista diad: “Trae lesul tavolo. Quando nel 2010 mi trovai a una cena elegante di Berlusconi” proviene da Il Fatto Quotidiano.