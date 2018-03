Mobility Conference Exhibition 2018

ideegreen

: RT @ConnexingItalia: Dal #28febbraio scopri la #PROMO Konftel: Ogni Konftel serie 300, 1 EGO in #regalo ?? Conferenz… - ClixSensei : RT @ConnexingItalia: Dal #28febbraio scopri la #PROMO Konftel: Ogni Konftel serie 300, 1 EGO in #regalo ?? Conferenz… - ConnexingItalia : Dal #28febbraio scopri la #PROMO Konftel: Ogni Konftel serie 300, 1 EGO in #regalo ?? Conferenze #innovative e… - fusi79 : meno di un mese per la #Mobility #Conference #Exhibition #MCE4x4! fino al 22 si puo' votare la #startup preferita s… -

(Di giovedì 1 marzo 2018), questa del, in arrivo, è la quindicesima edizione, sempre organizzata da Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e sempre più attenta al presente e al futuro del settore. Quello della mobilità, ovviamente, come il nome suggerisce, e come si è felici che sia viste le criticità ma anche gli ottimi passi avanti che si possono rilevare. Questi due giorni di incontri, il 13 e il 14 marzo, a Milano, sono l’occasione perfetta per raccogliere e presentare proposte da parte delle imprese, grandi o neonate, che potranno migliorare i servizi di trasporto ferroviaria e pubblico locale a Milano e dintorni. La due giorni in arrivo ha come obiettivo non solo fotografare la situazione attuale ma soprattutto ottenere su questi temi impegni precisi dai policy makers. (altro…)...