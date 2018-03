Mio figlio è morto di una rara malattia | la ricerca è importante | la

'Il sorriso incerto di Mio figlio - morto di una rara malattia - aveva il potere di illuminare una stanza' : Un disturbo neurologico così raro che esisteva a malapena una diagnosi, per non parlare di una cura - scrive David Cameron - In altre parole, solo una manciata di bambini del mondo ha questo problema.

Isola - il figlio di Franco : "Schifoso a Craig? Mio padre non sa neanche cosa significa omofobo" : "Questa è stata una pugnalata al cuore, alla mia famiglia": Michael Terlizzi, il figlio di Franco, il naufrago de "L'Isola dei Famosi", difende il padre dalle accuse di...

“Mio padre è morto”. Lutto nel mondo del cinema - un altro grande se ne va. Ad annunciarlo il figlio : “Era malato”. Con i suoi film ha fatto sognare tutti noi - una perdita davvero devastante : A volte gli eroi passano in secondo piano, lavorando dietro le quinte instancabilmente ma senza mai farsi troppo notare. È questo il caso del regista, animatore e disegnatore statunitense William Bud Luckey, uno dei creatori del film di animazione “Toy Story” con cui conquistò una nomination all’Oscar, inventore del personaggio di Woody. Luckey è morto sabato scorso, dopo una lunga malattia, in una casa di riposo di ...

Rudy Zerby in lacrime a Verissimo/ “Mio figlio Leo ha rischiato di morire - ora sta bene” : Rudy Zerbi si racconta a Verissimo e scoppia in lacrime ricordando il pericolo di perdere suo figlio Leo e la sua compagna Maria a causa di problemi durante la gravidanza.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 17:27:00 GMT)

Lettera di un padre : "Cerco Laura - la donna salvata sul treno della strage da Mio figlio Maurizio" : Tra le 23 vittime dell'incidente ferroviario in Puglia c'era anche Maurizio Pisani, 49enne nato a Pavia . Manager del settore alimentare, era salito sul quel maledetto treno della Ferrotramviaria che ...