Ministero Ambiente blocca pozzo Vega nel mare di Ragusa

Di Maio : 'Proporrò il generale Sergio Costa al Ministero dell'Ambiente' : Vent'anni sulla scena e nessuno gli risponde?' sottolineando che 'il massimo che è riuscito a proporre è Brunetta all'Economia'. 'Ho chiesto un appuntamento al segretario generale del Quirinale ...

Di Maio : “Proporrò il generale Sergio Costa a Ministero dell’Ambiente” : «Di Terra dei Fuochi ce n’è una in ogni Regione. Per questo riteniamo che il ministero dell’Ambiente sia centrale per il governo italiano. Se dovessi essere incaricato ho intenzione di proporre un servitore dello Stato, il generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri Sergio Costa, che si è distino nella lotta ai crimini ambientali». Lo ha affermat...

Pfas : incontro al Ministero Ambiente con mamme 'No Pfas' (2) : (AdnKronos) - “Con lo stesso clima costruttivo già riscontrato nella giornata di ieri, non solo da parte nostra ma anche dei rappresentanti del ministero – aggiunge - si è ribadita la tempistica che intendiamo attuare con rigore e la massima collaborazione che ci sarà tra noi e il ministero affinché

Pfas : incontro al Ministero Ambiente con mamme 'No Pfas' : Venezia, 6 feb. (AdnKronos) - Seconda positiva giornata di incontri sul delicato tema dei Pfas per l’assessore regionale all’Ambiente e Protezione Civile Gianpaolo Bottacin il quale, presso gli uffici del ministero dell’Ambiente insieme anche ai tecnici regionali e di Arpav, ha partecipato oggi al t

Porto - Rossi - Ap - : «Dal Ministero dell'Ambiente ok all'escavo. Ora Cipe a metà mese» : Il ministero dell'Ambiente ha comunicato il proprio parere favorevole al progetto per l'approfondimento dei fondali del Porto di Ravenna e ora si guarda alla riunione del comitato interministeriale , ...

Smog : ultimatum Ue all’Italia? Per il Ministero dell’Ambiente solo “un invito al confronto” : Un ultimatum dell’Ue all’Italia (e non solo) affinché si adegui presto ai parametri normativi in materia di qualità dell’aria, che metterebbe il nostro Paese a un passo dalla Corte di Giustizia. Sarebbe il contenuto di una lettera inviata dal Commissario Europeo per l’Ambiente Karmenu Vella ai ministri dell’Ambiente di Germania, Italia, Francia, Spagna e Regno Unito, secondo un articolo pubblicato da Politico (“Commission ...

Miccoli (PD) : Ministero Ambiente smaschera Raggi : Roma- Queste, in un comunicato, le parole di Marco Miccoli, deputato del Pd: “La lettera del Ministero dell’Ambiente pubblicata oggi sui mezzi di informazione finalmente... L'articolo Miccoli (PD): Ministero Ambiente smaschera Raggi su Roma Daily News.

Ambiente - D'Alfonso diffida Ministero per nomina Via-Vas : Pescara, 6 gen. (askanews) Il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, ha inviato una diffida al Ministro dell'Ambiente per la mancata nomina del rappresentante della Regione Abruzzo ...

Sacchetti bio : «Sì ai monouso portati da casa - niente riutilizzo». Ministero dell’Ambiente : «Si devono pagare» : La precisazione del dicastero: «No al riutilizzo perché si rischiano contaminazioni, sì a chi porta i Sacchetti da casa ma solo monouso e idonei per gli alimenti»

Sacchetti bio - Ministero dellAmbiente : "Non possono essere gratuiti" : Le borse di plastica di qualsiasi tipo "non possono essere distribuite a titolo gratuito" dai supermercati. Lo si legge nell'ultima circolare interpretativa emessa dal ministero dell'Ambiente in ...

La norma sui sacchetti bio è giusta. È il Ministero dell'Ambiente che non sa fare il suo lavoro : Solo in Italia può accadere che un'eccellenza industriale e una donna di valore finiscano nell'occhio del ciclone per una legge scritta male. Novamont e la sua Ad Catia Bastioli raccontano il volto migliore del paese fatto d'innovazione industriale e di persone che sanno unire le competenze tecnico scientifiche a capacità manageriali. Altrove diventerebbero un esempio, in Italia vengono trascinati nel fango. Cosa è successo? ...

Ambiente : 100 milioni dal Ministero per la depurazione del lago di Garda : Cento milioni dal ministero dell’Ambiente per la realizzazione delle nuove opere di collettamento e depurazione del lago di Garda. Con la firma del Protocollo di intesa avvenuta nel pomeriggio al ministero dell’Ambiente tra Dicastero, Regione Veneto e Regione Lombardia prende di fatto avvio l’iter di un’opera di importanza strategica per il futuro della piu’ grande area lacustre del paese. I lavori – come si ...

Ambiente : dal Ministero 85 milioni per il dissesto in Emilia Romagna : Stamani il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato con il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, un protocollo per l’attuazione di interventi per la difesa del suolo. Il Ministero ha stanziato quasi 62 milioni per la sicurezza idrogeologica in Emilia-Romagna, 55 dei quali destinati a Parma e al nodo idraulico di Colorno. Con un atto integrativo agli accordi di programma 2010, Ministero e Regione intervengono ...