Milano | sequestrati 450 chili cibo scaduto | denunciato titolare negozio

Milano . Sequestrati 35 mila giocattoli e articoli di carnevale contraffatti : In due diversi interventi effettuati dall’Unità antiabusivismo della Polizia Locale di mila no, con la collaborazione delle Agenzie delle Dogane e

Milano : indagine 'Security' - un arresto e 32 - 2 mln euro sequestrati (2) : (AdnKronos) - Dalle indagini sono inoltre emerse responsabilità penali a carico di una consulente fiscale con studio in provincia di Bergamo, Fiorinda Granozio, la quale ha gestito due società cooperative di lavoro bergamasche, destinatarie, per un importo di oltre 2,7 milioni di euro nel periodo 20

A Milano sequestrati capi con pellicce vere spacciate per finte : Milano, 27 dic. (askanews) I vigili hanno sequestrato in un magazzino in via Bovisasca a Milano 8.838 capi di vestiario con marchio contraffatto e contenenti pellicce di origine animale indicate in ...