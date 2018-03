Milan | una difesa che fa paura così come… Kalinic!

La neve a Milano - ma non c'è nessuna emergenza : Milano , askanews, - Non è una notizia come quando accade a Roma: oggi Milano è imbiancata. I milanesi si sono svegliati sotto i fiocchi. Tetti e strade innevati, ma non c'è nessuna emergenza. La ...

MUSICA A MilanO/ Dieci anni di "Rock'n'Roll" in una compilation che celebra la scena alternativa del capoluogo : A MILANO molti locali per la MUSICA live hanno chiuso, ma altri ne sono nati, ad esempio il Rock'n'Roll che con una compilation celebra Dieci anni di esistenza. LORENZO RANDAZZO(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 06:28:00 GMT)PIERO CHIAPPANO/ "Prima che venga la sera": un'Italia tradita nei suoi valori, la speranza di ricominciareSLOW MUSIC/ Nasce il movimento contro l'omologazione e lo sfruttamento del mondo dello spettacolo

Milan - ROMAGNOLI SU GATTUSO/ "Il tecnico ha grandi meriti. È una vittoria meritata" : MILAN, ROMAGNOLI su GATTUSO: il difensore centrale parla del tecnico e gli riconosce i meriti. Felice e soddisfatto per l'impresa è stato lui a segnare il rigore decisivo contro la Lazio.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 00:51:00 GMT)

Diretta/ Lazio Milan (risultato live 0-0) streaming video Rai 1 : Calhanoglu spreca una buona opportunità! : Diretta Lazio Milan streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della semifinale di ritorno di Coppa Italia all'Olimpico(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 22:15:00 GMT)

Lazio - Patric : 'C'è una finale da conquistare'. Luiz Felipe : 'Pronti alla battaglia col Milan' : La caccia alla quarta finale di Coppa Italia in cinque anni è iniziata. Per raggiungerla la Lazio dovrà superare il Milan, questa sera all'Olimpico , ore 20:45, , nella semifinale di ritorno. Lo 0-0 ...

Il Brescia femminile smentisce la cessione al Milan : “Nessuna trattativa in corso” : Il Brescia Calcio femminile smentisce la trattativa con il Milan per la cessione del club alla società rossonera. L'articolo Il Brescia femminile smentisce la cessione al Milan: “Nessuna trattativa in corso” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Biglietti per la Scala riservati ai calciatori del Milan : una copertura per i bagarini : Dietro i Biglietti per la Scala riservati ai calciatori del Milan si nascondevano i bagarini. Parola del direttore del Teatro alla Scala di Milano, Alexander Pereira, in un'intervista al Corriere della sera.Abbiamo introdotto la vendita anagrafica per rendere tracciabili gli acquisti dei Biglietti e abbiamo scoperto un caso in cui 60 tagliandi riportavano il nome di giocatori del Milan che, ovviamente, non si sono mai visti in teatro.Pereira ...

Milano : aggredisce agente in tribunale e tenta di rubargli pistola - bloccato : Milano, 27 feb. (AdnKronos) - Ha aggredito un agente di polizia in tribunale e ha cercato di rubargli la pistola. Un cittadino marocchino di 35 anni è stato bloccato e arrestato a Milano da alcuni agenti di polizia e della polizia locale presenti in quel momento in un'aula delle direttissime del pal

MAROCCHINO COLPISCE AGENTE IN TRIBUNALE/ Ultime notizie - Milano : pugno in faccia per rubargli la pistola : MAROCCHINO COLPISCE AGENTE in TRIBUNALE a Milano: in un'aula per direttissima l'imputato all'uscita dalla gabbia si è scagliato contro un poliziotto nel tentativo di rubargli la pistola.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 19:06:00 GMT)

Milano - marocchino aggredisce agente : prova a disarmarlo in tribunale : prova a prendere la pistola del poliziotto e dopo lo colpisce con un pugno in pieno volto. L'episodio è avvenuto all'interno di un'aula delle "direttissime" del tribunale di Milano. Un imputato marocchino, secondo quanto avrebbero riferito alcuni testimoni, avrebbe provato a sottrarre l'arma all'agente picchiandolo mentre provava a difendersi. Dopo l'intervento di tre agenti della Polizia locale, ...

Milano - morto un clochard di 47 anni Ancora una vittima del super-freddo : Un uomo di 47 anni stato trovato in arresto cardiaco nei pressi della stazione Centrale. Senza successo i tentativi di rianimazione del 118, con i sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e un'automatica Segui su affaritaliani.it

Il gelo fa una vittima a Milano : un clochard trovato morto vicino alla stazione : Un senza fissa dimora di 47 anni, italiano, è stato trovato senza vita questa mattina a Milano nei pressi della stazione Centrale. All'arrivo dei soccorritori del 118 l'uomo si trovava in arresto cardiaco, senza successo i tentativi di rianimarlo. I portici di via Vittor Pisani, dove si trovava, sono spesso utilizzati come riparo dai clochard durante la notte. Stando ai primi accertamenti è probabile che l'uomo sia rimasto vittima ...