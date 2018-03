Milan | Raiola su Donnarumma Decidessi io | andrebbe via! | I dubbi azzurri del

Raiola : 'Balotelli - niente Milan. Non parlo con Mirabelli' : Il noto agente ai microfoni di Rai Sport ha così parlato del futuro dell'attaccante del Nizza : " È maturato, è uno dei primi dieci attaccanti al mondo e in Italia è il numero uno. Vale 100 milioni ...

Raiola : "Donnarumma dovrebbe andare via dal Milan" : L'agente del portiere: "Ha scelto di restare e lo rispetto ma per lui ci sono richieste importanti". Su Balotelli: "Pronto a tornare in Italia"

Arriva la dura minaccia di Raiola al Milan - ecco chi potrebbe andare via Video : La finestra di mercato invernale non ha regalato sussulti ai tifosi rossoneri, i quali a dire il vero erano gia' stati avvisati da Mirabelli al riguardo. Il direttore sportivo rossonero ha infatti a più riprese ribadito come il Milan non avrebbe operato in questa finestra di mercato, se non in uscita. Il resoconto del mercato invernale La trattativa principale di questa sessione di mercato è stata quella relativa al centrale argentino Gustavo ...

Milan-Donnarumma : Mirabelli - Raiola? I conti alla fine - : La squadra è ben isolata da quello che è il mondo esterno, non ci facciamo condizionare da queste cose ". Il dirigente ha poi aggiunto: " La squadra sta lavorando sodo, sappiamo le nostre difficoltà, ...

Svolta Milan - arriva la decisione sul caso Donnarumma dopo il contatto Raiola-Fassone : tutti i dettagli : 1/13 LaPresse/Spada ...

Milan - Donnarumma rassicura Fassone : il punto fra Raiola - Juve e PSG : Un summit che era in programma ma che, secondo la Gazzetta dello Sport, è saltato anche per colpa della pesante sconfitta subita contro il Verona. L'agente era a Milano e nella giornata di ieri ha ...