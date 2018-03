Milan | la finale è di rigore Lazio | che fatica per nulla

Juventus-Milan - Finale Coppa Italia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e la data : Juventus-Milan sarà la Finale della Coppa Italia 2018 di calcio. L’atto conclusivo della competizione nazionale si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, ormai sede tradizionale dell’evento: mercoledì 9 maggio (ore 20.45) le due squadre di sfideranno in una partita secca per decidere chi potrà alzare al cielo il trofeo e festeggiare un importante traguardo stagionale. I bianconeri sono alla quarta Finale consecutiva: hanno vinto le ...

Lazio-Milan - S. Inzaghi : 'Meritavamo la finale - bisognava fare gol' : Simone Inzaghi dopo Lazio-Milan di Coppa Italia è rammaricato per aver perso ai calci di rigori la possibilità di andare in finale. Queste le parole del mister biancoceleste a Rai Sport dopo il match: ' Nulla togliere al Milan, che ha fatto due ottime gare, ma probabilmente nell'arco delle due partite avremmo meritato di giocare la finale. Il calcio è questo, faccio comunque i ...

Milan - Gattuso : 'Finale di Coppa Italia? È anche merito di Montella' : ROMA - 'La Lazio è una squadra fortissima, noi siamo stati bravi a fare una partita di sofferenza, a togliere gli spazi a Immobile. Potevamo prendere gol, ma potevamo anche farlo. Avevamo di fronte ...

Juventus-Milan - Finale Coppa Italia 2018 : quando si gioca? Data - programma - orari e tv. Partita secca all’Olimpico di Roma : Sarà Juventus-Milan la Finale della Coppa Italia 2018 di calcio si giocherà mercoledì 9 maggio, come da tradizione allo Stadio Olimpico di Roma. Si preannuncia un grande spettacolo tra due grandi del nostro calcio e un match davvero imperdibile per tutti gli appassionati che potranno gustarsi un incontro di lusso con in palio un trofeo prestigioso. Se, infatti, sulla carta i bianconeri sono favoriti, in una Partita secca tutto può accadere e la ...

Video Gol Lazio-Milan - Highlights e Tabellino ritorno Semifinale di Coppa Italia - 28-02-2018 : Risultato Finale Lazio-Milan 0-0 (4-5 d.c.r), Cronaca, Highlights e Video Gol, ritorno Semifinale di Coppa Italia, 28 Febbraio 2018. Il Milan va in finale! Il Milan ai calci di rigore allo stadio Olimpico di Roma ottiene il pass per la finale di Coppa Italia. Dopo 120′ minuti di agonia per i tifosi e i giocatori, il Milan batte 4-5 la Lazio ai calci di rigore. 120′ minuti di puro spettacolo allo stadio Olimpico di Roma, primo ...

