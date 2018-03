Milan-Inter | tornano Icardi e Miranda 4-3-3 confermato per Gattuso

DIRETTA/ Olimpia Milano-Anadolu Efes (risultato live 29-44) streaming video e tv : intervallo (Eurolega) : DIRETTA Olimpia Milano Anadolu Efes streaming video e tv, orario, risultato live. L’Armani Exchange in campo al Forum nella Eurolega di basket (oggi 1 marzo)(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 21:21:00 GMT)

Milan-Inter - Steven Zhang Jr. ad Appiano carica i nerazzurri in vista del derby : Steven Zhang torna a Milano. E ad Appiano Gentile, un ritorno con vista derby. Il figlio del patron nerazzurro ha voluto dare la carica per Milan-Inter di domenica sera, una sfida a cui la proprietà ...

Milan-Gattuso - il binomio perfetto per battere Inter e Arsenal : Sapere soffrire è la qualità migliore che Rino Gattuso ha saputo trasmettere al suo Milan. Prima i rossoneri soffrivano senza reagire e subivano tanti gol, ora invece si difendono, ripartono e creano ...

Arbitri : Lazio-Juventus a Banti - Napoli-Roma a Massa - Di Bello per Milan-Inter : ROMA - Saranno Luca Banti , Davide Massa e Marco Di Bello a dirigere i tre big match della 27esima giornata di Serie A. Lazio-Juventus , anticipo in programma sabato alle 18, è stato affidato al ...

Arbitri - Lazio-Juventus a Banti. Milan-Inter a Di Bello : 1 di 10 Successiva TORINO - Lazio-Juventus a Banti , Milan e Inter sarà invece affidata al brindisino Marco Di Bello . Eccole le designazioni arbitrali per la 27esima giornata di campionato, una delle ...

Milan in Champions? L’occasione è clamorosa : Lazio e Roma “rischiano” - in caso di vittoria con l’Inter sarà assalto : Il Milan nel prossimo weekend di Serie A, avrà un’occasione davvero clamorosa di accorciare in chiave Champions League. Uno strano incastro di incontri porta a pensare che quella in arrivo sarà una giornata che potrebbe svoltare la stagione dei rossoneri. Innanzi tutto bisogna pensare in casa propria, andando a giocare un importantissimo derby contro l’Inter. Oltre che alla rivalità cittadina, il pensiero va ovviamente alla corsa ...

Pronostici Serie A 27ª giornata : Lazio-Juventus - Napoli-Roma e Milan-Inter : Lazio-Juventus, Napoli-Roma e Milan-Inter sono le tre partite dai Pronostici più difficili della 27esima giornata di Serie A. Si tratta di scontri diretti tra squadre tutte di alta classifica che ci diranno qualcosa in più sulla lotta scudetto e sulla zona Champions. Giocare in casa o fuori conta davvero poco in partite come queste, aperte a qualsiasi risultato. Ma entriamo nei dettagli dei Pronostici. Lazio-Juventus, vedremo tanti gol? Quello ...

Milano - incendio in un palazzo di 14 piani : intero stabile evacuato - : Le fiamme sono divampate al terzo piano di un edificio in via Quarenghi, alla periferia nord della città. Quattro persone sono state ricoverate in codice giallo

Milano - incendio in un palazzo di 14 piani : intero stabile evacuato : Milano, incendio in un palazzo di 14 piani: intero stabile evacuato Le fiamme sono divampate al terzo piano di un edificio in via Quarenghi, alla periferia nord della città. Quattro persone sono state ricoverate in codice giallo Parole chiave: ...

Candreva punta il Milan : "io uomo derby. Liti nello spogliatoio dell'Inter? Ci ridiamo sopra" : L'esterno offensivo dell'Inter ha parlato così a Premium Sport, allontanando poi le voci di presunte Liti nello spogliatio nerazzurro "Io uomo derby? L'anno scorso ho fatto due gol nelle due sfide ...

Inter - Candreva : 'Zero gol? Spero di sbloccarmi contro il Milan' : 'Io uomo derby? L'anno scorso ho fatto due gol nelle due sfide contro il Milan, ma non sono bastati per vincere i due derby. Mi auguro di farne un altro domenica'. Antonio Candreva, a 'Premium Sport', si carica per la sfida ai rossoneri. Il centrocampista dell'Inter in campionato è ancora a secco di gol: 'La casella dello zero un pò mi sta turbando, ma cerco di non pensarci. Siamo una ...

Calcio amarcord : rimonta rossonera e gol dell'ex Seedorf - rivivi le emozioni di Milan-Inter 3-2 del 2004 : I nerazzurri dominano per un tempo, ma dopo il primo gol del Milan crollano. Kakà e Seedorf completano l'opera e colorano il derby di rossonero

Pandev ricorda uno speciale derby vinto contro il Milan e svela un retroscena di Mourinho all'intervallo : "ci disse che quell'Inter avrebbe ... : A decidere furono le reti di Milito e Pandev e proprio il macedone ha parlato così alla Gazzetta dello Sport : "Se sei una squadra unita puoi anche vincere un derby in 9. Mourinho nell'intervallo, ...

Milan-Inter - gli eroi del 'Triplete' caricano i nerazzurri : 'Si può vincere anche in 9 - Icardi sarà decisivo' : Tocca a Cordoba e Pandev "L'Inter deve ritrovare se stessa - racconta Cordoba sempre in esclusiva alla Gazzetta dello Sport - la qualità nei primi mesi di campionato si è vista. Allora c'erano fame, ...