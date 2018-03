Milan | Gattuso | Merito dei ragazzi | io non sono un guru della panchina

Milan - Gattuso : 'Non sono un guru - ma adesso è facile salire sul carro. Futuro? Questa è casa mia' : Il tecnico del Milan , Gennaro Gattuso , è intervenuto a Rai Sport dopo la vittoria ai rigori sulla Lazio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: 'La Lazio è una squadra che in casa dà 4-5 gol a tutti, è una di quelle che ha segnato di più in Europa. È ...

Lazio-Milan - Gattuso : 'Vivo un sogno - questa è la mia casa' : Gennaro Gattuso al termine di Lazio-Milan di Coppa Italia ha commentato la finale conquistata dalla sua squadra dopo il match dell'Olimpico. Queste le prime parole di Rino a Rai Sport: ' La Lazio da mesi dà 4-5 gol a tutti con facilità, è fortissima. Siamo stati bravi, Immobile ha trovato pochissimo la profondità. Abbiamo giocato da squadra, abbiamo tenuto bene il campo e ...

Milan - ROMAGNOLI SU GATTUSO/ "Il tecnico ha grandi meriti. È una vittoria meritata" : MILAN, ROMAGNOLI su GATTUSO: il difensore centrale parla del tecnico e gli riconosce i meriti. Felice e soddisfatto per l'impresa è stato lui a segnare il rigore decisivo contro la Lazio.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 00:51:00 GMT)

Il Milan di Gattuso sfiderà la Juve nella finale di Coppa Italia : Magico Rino Gattuso. Ha portato il suo Milan alla resurrezione piena. I rossoneri con una prova di carattere accedono alla

Risultati Coppa Italia / Diretta gol live score : Gattuso esulta ai rigori - la finale sarà Juventus Milan! : Risultati Coppa Italia: sarà Juventus Milan la finale del trofeo. I bianconeri battono ancora l'Atalanta, i rossoneri eliminano la Lazio ai rigori e si prendono la seconda finale in tre anni(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 23:30:00 GMT)

Milan - Mirabelli : "Gattuso non è un traghettatore" : Il ds rossonero: "Reina per il dopo-Donnarumma? Seguiamo tutto ma non pensiamo a far uscire i nostri migliori giocatori"

Milan - a tutto Mirabelli : l’assalto ai parametro zero - il futuro di Donnarumma e Gattuso : Il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato ai microfoni della Rai di diversi argomenti inerenti futuro e mercato prima della gara contro la Lazio di Coppa Italia. Su Donnarumma, e non solo, Mirabelli ha chiarito: “Non pensiamo di dover far uscire i nostri migliori giocatori. Lavoriamo affinché questo progetto migliori di anno in anno. Siamo all’inizio e non era facile mettere tanti giocatori nuovi insieme. Vogliamo continuare con quelli ...

Milan - l'ex Ganz : 'Gattuso ha dato un'identità alla squadra' : Maurizio Ganz , ex attaccante di Inter e Milan , parla a RMC Sport del momento della squadra di Gattuso: 'Sta facendo un grande lavoro. Ha preso in mano una squadra in grande difficoltà e la sta portando di nuovo a grandi livelli. Non solo sul piano della ...

Il Milan vola con Gattuso - veleno Montella su Kessie e Rino : 'I giocatori cercano scuse. Quando si vince...' : Permalosetto, Vincenzo Montella , e forse un po' avvelenato con Gattuso e Kessie. Il momento per lui è di quelli beffardi. Ha lasciato il Milan in crisi nera, esonerato, e ha trovato subito una ...

Berlusconi : 'Orgoglioso di Gattuso - ha portato lo spirito del mio Milan. Ma il modulo...' : Sono orgoglioso del lavoro che sta facendo Gattuso; ha dato alla squadra lo spirito giusto, quello spirito con cui siamo riusciti a vincere in tutto il mondo '.

Milan - Gattuso ringhia anche contro la neve : 'Sono arrabbiato' : l Parco dei Principi come uno chalet sulle Dolomiti del Brenta. Mentre Burian, il vento gelido siberiano, imbianca Villa Borghese, Bonucci e Donnarumma scherzano nella hall dell'hotel con Mimmo ...

Milan - Gattuso/ I rossoneri corrono come i matti : tutto merito di Rino : Milan, Gattuso. I rossoneri corrono come i matti: tutto merito di Rino. Da quando il tecnico calabarese è sbarcato a Milanello, la compagine meneghina corre molto di più(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 12:07:00 GMT)