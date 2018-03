Michelle Hunziker e il pianto disperato a 5 minuti dalla diretta | cosa la ha sconvolta

Monica Magnani vocal coach/ Chi è la preparatrice vocale di Michelle Hunziker - Belen Rodriguez e Il Volo : Monica Magnani, nel corso della sua lunga carriera, ha seguito Il Volo, Michelle Hunziker e Belen Rodriguez in qualità di vocal coach. Si è occupata anche dei casting di The Voice of Italy(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 20:23:00 GMT)

Michelle Hunziker - che salti nella neve! : È arrivata la neve in città. Roma prima, e poi un crescendo tra Napoli, Firenze e Milano. Una perturbazione improvvisa, arrivata quasi fuori tempo massimo, che ha ridisegnato (almeno per qualche ora) i contorni dei panorami italiani. E se di regola la si preferisce in montagna, in realtà nessuno resiste al fascino di un monumento imbiancato o di una passeggiata tra i fiocchi. E a tornare bambini, meravigliandosi davanti alla neve che viene giù, ...

“L’ho maledetta”. Michelle Hunziker - ora Tomaso Trussardi può dirlo. Non l’aveva mai raccontato prima - ma quella mossa della moglie in pubblico ha portato a delle ‘conseguenze’… : Michelle Hunziker è una delle donne di spettacolo del momento. Reduce dall’enorme successo dell’ultimo Festival di Sanremo, la svizzera si sta godendo questo bellissimo momento professionale. Ormai si è buttata alle spalle i terribili ani della setta che lentamente le aveva mangiato la vita, tanto da parlarne apertamente oggi per aiutare chi sta passando o potrebbe passare momenti così bui. Salta da uno salotto tv a un altro ...

Le Pagelle TV della Settimana (19-25/02/2018). Promosse Michelle Hunziker e Annalisa. Bocciati Magnolia e Bossari : Daniele Bossari Promossi 9 a Michelle Hunziker. Ora o mai più: Sanremo le ha spianato la strada e questo è il suo momento per affermarsi come conduttrice con la C maiuscola alla guida di Scommettiamo Che. Una sfida in piena regola come quelle che attenderanno i suoi concorrenti. Nel frattempo negli ultimi giorni ha destato interesse con le sue ospitate a Verissimo e a L’Intervista di Maurizio Costanzo. 8 a Annalisa. La rossa savonese, ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - bellissima coppia : Michelle Hunziker, 41 anni, e Tomaso Trussardi, 35, sorridono e si tengono per mano. È il giorno della sfilata di famiglia, che chiude la Milano Fashion Week edizione 2018, e i due sono in prima fila. Che l’amore tra l’imprenditore e la conduttrice svizzera filasse liscio lo sapevamo già, ma queste (belle) foto non possono che confermare. Sono sposati dall’ottobre 2015, sono genitori di due bambine: Sole, 4 anni, e Celeste, ...

Michelle Hunziker - quarto figlio. A Verissimo : "Io e Tomaso Trussardi vogliamo un maschietto" : Su Leggo.it gli estratti delle interviste di Silvia Toffanin a Verissimo di sabato pomeriggio. Rivelazione con il botto quella di Michelle Hunziker oggi a Verissimo. La conduttrice...

Michelle Hunziker : mamma e nonna - il sogno della conduttrice : Michelle Hunziker ha fatto sapere che nei suoi progetti futuri c'è un quarto figlio. Dopo Maurizio Costanzo è stata Silvia Toffanin questa volta ad intervistare la conduttrice reduce dal successo della 68esima edizione del Festival di Sanremo. La Hunziker infatti ha partecipato come ospite alla puntata di Verissimo del 24 febbraio, nel corso della quale ha confessato il desiderio di vivere una quarta maternità, ma in ogni caso non esclude la ...

