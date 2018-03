Meteo : neve a Milano - Bologna - Firenze. Treni e voli cancellati : Centro-Nord imbiancato. Scuole chiuse, le città Allerta Meteo e neve, stop al 50% dei Treni in 5 regioni

Allerta Meteo - Italia paralizzata : Giovedì 1° Marzo scuole chiuse per neve in tantissimi Comuni [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – Nuovo peggioramento sull’Italia tra stasera e domani: una grande nevicata colpirà il Centro/Nord, e seguirà nelle Regioni del Centro il pericolosissimo fenomeno del gelicidio mentre al Sud soffierà impetuoso il vento di scirocco. Ecco le previsioni dettagliate di MeteoWeb: Allerta Meteo, il BURIAN saluta col botto: terribile mix per l’arrivo dello scirocco, bomba di neve e incubo GELICIDIO tra stasera e Giovedì ...

Allerta Meteo e neve - stop al 50% dei treni in 5 regioni. Scuole chiuse in molte città : Le previsioni meteo: importanti nevicate su tutto il Centro Nord. Rfi ha attivato lo stato di emergenza grave. Circolazione dell'80% dei treni alta velocità sulla direttrice Milano-Roma-Napoli ...

Allerta Meteo Lazio : stato di pre allarme per neve da stasera per 12 ore : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi, mercoledì 28 febbraio e per le successive 6-12 ore si prevedono sul Lazio ‘deboli precipitazioni, nevose fino a quota di pianura e con possibile formazione di ghiaccio al suolo’. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso pertanto un bollettino ...

Castellammare - Atteso freddo e neve nella notte : allerta Meteo prolungata fino a domani

Allerta Meteo Piemonte : torna la neve - codice giallo nel Cuneese : torna la neve in Piemonte, dalla serata, e in molte aree della regione ci sarà ancora freddo anomalo, molti gradi sotto le medie di fine febbraio, ma non è prevista alcuna situazione critica. D’altronde, in una regione alpina, le nevicate abbondanti a fine febbraio-inizio marzo sono fenomeni piuttosto ricorrenti. L’Allerta ‘gialla‘ (“criticità ordinaria“) riguarda solo le vallate cuneesi e la pianura tra le ...

Allerta Meteo Lombardia : “Prevista poca neve - niente scuole chiuse domani 1° Marzo a Milano” : Basse temperature fino a sabato a Milano, con nevicate probabili a partire da questa notte e fino a venerdì: “L’accumulo di neve previsto dovrebbe essere limitato. Ritengo che le scuole debbano rimanere aperte. Naturalmente confido nella collaborazione di tutti per gestire al meglio la situazione. Se le condizioni dovessero cambiare con il passare delle ore, daremo tempestive comunicazioni“, spiega il sindaco di Milano, ...

Allerta Meteo Toscana : neve fino in pianura - domani 1° Marzo 2018 scuole chiuse a Firenze : Dalla tarda serata di oggi la concomitanza di un afflusso di aria calda e umida dai settori sud-occidentali con l’afflusso di aria molto fredda e secca nei bassi strati favorirà, per la giornata di domani, giovedì 1 Marzo, nevicate fino in pianura, soprattutto sulle zone centro-settentrionali della Toscana. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un bollettino con codice arancione per neve valido dalla mezzanotte di ...

Allerta Meteo Toscana : neve in arrivo - domani 1° marzo 2018 scuole chiuse a Prato : neve in arrivo anche a Prato: le precipitazioni inizieranno questa notte, mercoledì 28 febbraio, e proseguiranno fino al tardo pomeriggio di domani, giovedì 1° marzo. Il centro regionale ha previsto per Prato Allerta Meteo arancione per la neve e giallo per il vento, con il grecale che continuerà a soffiare sul territorio. E’ stata disposta la chiusura di tutti gli asili e le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì ...

Allerta Meteo - il BURIAN saluta col botto : terribile mix per l’arrivo dello scirocco - bomba di NEVE e incubo GELICIDIO tra stasera e Giovedì 1 Marzo [DETTAGLI] : Il BURIAN si appresta a salutare l’Italia dopo aver raggiunto stamattina il picco più freddo con temperature minime davvero incredibili in quasi tutto il Paese. Adesso la situazione sta cambiando: in Sardegna e sul Tirreno ha già iniziato a soffiare un forte vento di scirocco provocato dalla nuova vastissima perturbazione atlantica che si muove verso il Golfo di Biscaglia e spinge masse nuvolose cariche di umidità e precipitazioni verso il ...

Allerta Meteo Campania : criticità per “anomalia termica negativa” - neve “anche a quote di pianura” : La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso una nuova Allerta Meteo per “anomalia termica negativa“: a partire dalle ore 20 di questa sera e fino alle 12 di domani si attendono, si legge nell’Allerta, “precipitazioni prevalentemente nevose, localmente anche a quote di pianura, quota neve in innalzamento nel corso della mattinata“. Gelate interesseranno tutte le quote durante la notte, ma tenderanno ad ...

Allerta Meteo Veneto : neve fino in pianura - attesi accumuli di 5-10 cm : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un’Allerta Meteo, un Avviso di Condizioni Meteo Avverse per Nevicate in pianura dalla mattinata di giovedì 1 marzo alla serata di venerdì 2. Le previsioni Meteo indicano la possibilità di estese nevicate fino in pianura, con accumuli più consistenti nelle zone centro occidentali e meridionali, nonché sulla fascia pedemontana centro occidentale. Nel corso ...

Allerta Meteo Burian : Giovedì 1° Marzo scuole chiuse per neve - ecco dove [ELENCO LIVE] : L’aria fredda di origine artica che ha raggiunto l’Italia in questi giorni, continuerà a determinare condizioni di maltempo. Il Burian proveniente dalla Siberia sta facendo piombare le temperature su valori polari. Nella prossima notte, a iniziare già dalle ore serali, si attuerà l’azione più gelida di questa fase, soprattutto al centro/nord. A permetterla sarà una interazione tra aria più umida e mite proveniente dall’Atlantico e quella gelida ...