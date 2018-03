Messina : giallo su morte agente scorta Antoci - Procura apre inchiesta (2) : (AdnKronos) – Tiziano Granata guidava la macchina su cui viaggiava il dirigente del commissariato di Polizia che nel maggio 2016 aveva aperto il fuoco contro i malviventi che avevano organizzato un agguato, non riuscito, all’ex Presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci. Già da tempo sottoposto a tutela per le minacce che aveva subito in seguito ai protocolli di legalità messi in atto per evitare la concessione di ampie zone ...