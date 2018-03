Mese di nascita e rischio di sviluppo di ipotiroidismo su base autoimmune

fondazioneserono

(Di giovedì 1 marzo 2018) Uno studio eseguito in Danimarca ha valutato la relazione fradie probabilità di sviluppare, nel corso della vita, un quadro diprovocato da malattie autoimmuni. I risultati hanno indicato che lanei mesi estivi, e in particolare in giugno, si associa a un maggioredisu. Il motivo per il quale alcune persone abbiano una predisposizione maggiore di altre a sviluppare forme didovute a malattie autoimmuni non è stato ancora definito. Come per altre patologie suautoimmunitaria si formulano ipotesi riguardo a fattori ambientali ai quali sarebbe stato esposto il feto, durante la gravidanza, o il neonato dopo la. Tra l’altro vale ricordare che esperti italiani hanno dimostrato variazioni significative dei livelli di FT3 in soggetti eutoridei in inverno, facendo ipotizzare un nesso fra ...