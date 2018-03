calcioweb.eu

: Mertens e la vera beneficenza: i gesti silenti del belga 'Ciro' - CalcioWeb : Mertens e la vera beneficenza: i gesti silenti del belga 'Ciro' - brunogaipa : Mertens fa tanta solidarietà . E la vera notizia sta nel fatto che lo fa di nascosto. Camuffandosi. Se è vero... - lovegodcos : RT @annatrieste: La vera dimostrazione che il Napoli stasera vuole provare a vincerla non è tanto la presenza di Mertens quanto quella di T… -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Driessta facendo impazzire Napoli. Certamente l’aspetto che più salta all’occhio sono le sue giocate sul campo, ma anche ciò che fa al di fuori del terreno di gioco è apprezzabilissimo. Il folletto, chiamato anche bonariamente “Ciro” da quelli che ormai sono i suoi concittadini, si è reso protagonista nelle ultime settimane di diversi episodi didavvero lodevoli. Sì perchè ci sono due aspetti da considerare quando si parla di. In tanti si fanno i “belli” sponsorizzando le proprie iniziative,invece ha fatto tutto ciò per gli altri e non per acquisire visibilità personale. Inoltre gli episodi che vi andiamo a raccontare, hanno visto il calciatore protagonista in prima persona nelle “opere” di. Come raccontato dal Corriere della Sera, l’attaccantespesso e volentieri ha ...