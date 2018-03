Mertens dal cuore d' oro | fa il pizzaiolo per i senzatetto di Napoli

Gelo a Napoli - Mertens porta le pizze ai senzatetto : campione dentro e fuori dal campo : Da talentuoso esterno si è trasformato, grazie a Maurizio Sarri, in una punta capace di segnare gol a raffica. Dries Mertens, però, non è solo un grande calciatore e perfetto...

Napoli-Lazio live dalle 20.45 : Mertens recupera - in difesa c'è Tonelli : È il big match della 24esima giornata di Serie, l'anticipo del sabato sera con vista sullo scudetto. Il Napoli vuole riprendersi il primo posto dopo la vittoria della Juve a Firenze; la...

Lazio - Immobile punta il Napoli : 'Vogliamo uscire dal momento negativo'. De Vrij : 'Siamo forti anche noi. Che duello con Mertens!' : Testa al Napoli. Ciro Immobile e Stefan de Vrij vogliono riprendere la corsa alla Champions League. Ieri sera i due giocatori della Lazio hanno vestito i panni dei camerieri alla cena per i 20 anni ...

Mertens : 'Tentato dal mercato - ma voglio stare qui' : Dries Mertens prova a risollevare l'umore del Napoli, piuttosto basso dopo il mancato arrivo di Matteo Politano dal Sassuolo. Il folletto belga ha concesso un'intervista a 'Il Mattino', dichiarando ...

Australian Open 2018/ Diretta : Nadal è 2-1 su Cilic - Edmund fa fuori Dimitriv - Svitolina battuta dalla Mertens : Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, Dimitrov viene eliminato da Edmund e la Mertens fa fuori la Svitolina. Rafa Nadal in campo contro Cilic per l'altro quarto di finale

LIVE Australian Open 2018 - martedì 23 gennaio in DIRETTA : Edmund-Dimitrov 2-1 - Mertens in semifinale - tra poco Nadal : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. martedì 23 gennaio riservato ai quarti di finale: sul cemento di Melbourne andranno infatti in scena 4 sfide roventi, 2 al maschile e 2 al femminile. Tra gli uomini torna in campo Rafael Nadal che se la dovrà vedere contro l’ostico croato Martin Cilic, mentre Grigor Dimitrov affronterà la grande novità Kyle Edmund, giustiziere di ...

LIVE Australian Open 2018 - martedì 23 gennaio in DIRETTA : Dimitrov-Edmund 1-1 - Mertens in semifinale - tra poco Nadal : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. martedì 23 gennaio riservato ai quarti di finale: sul cemento di Melbourne andranno infatti in scena 4 sfide roventi, 2 al maschile e 2 al femminile. Tra gli uomini torna in campo Rafael Nadal che se la dovrà vedere contro l’ostico croato Martin Cilic, mentre Grigor Dimitrov affronterà la grande novità Kyle Edmund, giustiziere di ...

Mertens regala al Napoli i 3 punti a Bergamo Azzurri per un giorno a +4 dalla Juventus : Con un gol del belga la squadra di Sarri espugna Bergamo e sale momentaneamente a +4 sulla Juve. Bene la Lazio, il Milan vince a Cagliari e risale in classifica. Tripletta di Quagliarella e Fiorentina ko.

Australian Open 2018/ Mertens elimina Gavrilova. Il punto : Nadal sul velluto - spavento Dimitrov e Wozniacki : Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite. Seppi vola al terzo turno insieme a Nadal. Si qualificano Dimitrov e Wozniacki, ma soffrendo tantissimo(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 15:46:00 GMT)

Napoli-Verona - dalle 15.00 La Diretta Sarri punta su Mertens - Insigne e Callejon : Il Napoli capolista, fresco di quinto ''titolo'' virtuale di campione d'inverno della propria storia (il secondo negli ultimi tre anni), comincia il suo girone di ritorno ospitando al San Paolo l'...

Mertens si sblocca in Coppa Italia - ma in campionato il gol manca dal 29 ottobre : Un gol per inaugurare al meglio il suo 2018. Dries Mertens ha messo a segno la sua prima rete personale del nuovo anno nella sconfitta del Napoli in Coppa Italia contro l’Atalanta. Il gol per il folletto belga mancava da metà novembre nella sfida casalinga di Champions League contro lo Shakhtar, mentre in campionato l’attaccante […] L'articolo Mertens si sblocca in Coppa Italia, ma in campionato il gol manca dal 29 ottobre ...

