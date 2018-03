Mercato auto | a febbraio frenano le immatricolazioni | -1 | 42% Nei primi due mesi +0 | 99%

Italia - a febbraio il Mercato dell'auto scala le marce : Teleborsa, - Decelera il mercato dell'auto Italia no. A febbraio , in Italia , sono state immatricolate 181.734 autovetture con un calo dell'1,42% sullo stesso mese del 2017. Se si considera che nel ...

La sfida delle startup cinesi all'Occidente sul Mercato dell'auto : C'è molta tecnologia cinese anche nell'industria dell'auto mobile, merito di una schiera di startup - Faraday Future, Byton, Xpeng, Lvchi Auto, solo per citarne alcune - che sviluppano software e ...

Autogrill pronta a vendere le attività italiane? L'ipotesi piace al Mercato : Teleborsa, - Avvio di giornata all'insegna degli acquisti per Autogrill , che corre sul listino milanese con un guadagno del 3,46% a 11,05 euro. Il titolo è sostenuto da rumors di stampa secondo i ...

Mercato dell'auto europeo inizia bene il 2018. Fca sale meno del Mercato a gennaio - penalizzata da brand Fiat : Il 2018 è partito positivamente per il mercato dell'auto in Europa . Nel mese di gennaio sono stati immatricolati nell'Unione europea più i paesi aderenti all'Efta 1.286.378 veicoli , mostrando una ...

Auto - buon inizio d'anno per il Mercato europeo : Teleborsa, - A gennaio parte bene il mercato dell' Auto che registra un incremento del 7,1% delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese di un anno fa, a quota 1,253,877 veicoli. Sono i dati ...

Mercato europeo - A gennaio vendite di auto in crescita del 6 - 8% : L'effetto calendario positivo aiuta le vendite europee nel mese di gennaio . Con 1.286.378 vetture le immatricolazioni nell'area Ue+Efta sono aumentate del 6,8% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Quasi tutti i principali mercati hanno registrato una crescita tranne il Regno Unito (-6,3%), che per il decimo mese consecutivo vede calare le vendite di auto mobili. Spagna (+ 20,3%) e Germania (+ 11,6%) hanno registrato i maggiori ...

Europa - vendute 1 mln di auto ad alimentazione alternativa : il 6% del Mercato 2017 - +39% - : TORINO - Nel 2017 , nell'Unione Europea più Efta, le immatricolazioni di auto ad alimentazione alternativa si avvicinano alla soglia del milione di unità , 953.355 unità, , in...

Mercato delle auto : immatricolazioni in crescita del 3 - 4% a gennaio : partito con il ritmo giusto il 2018 per il Mercato delle auto. Per il mese di gennaio le rilevazioni della Motorizzazione civile mostrano infatti un nuovo aumento, anche se più lieve rispetto a quello ...