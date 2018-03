Melania Trump e il visto per gli "Einstein" : i dubbi dei media Usa : ... Melania Trump, ottenne nel 2001 il permesso di residenza permanente negli Stati Uniti grazie al programma di élite EB-1, che garantisce un visto a persone con "straordinarie capacità" nella scienza ...

Donald e Melania Trump : la foto è virale. Lei super sexy e lui con nonchalance… Non servono parole - lo scatto dice tutto : il gesto in pubblico del presidente - davanti a tutti : Donald Trump e Melania, ancora loro. L’ultima foto è diventata virale e c’è da scommettere che per molti potrebbe essere la conferma di quanto pubblicato in un libro uscito anticipatamente negli Stati Uniti che descrive (anche) il rapporto, meglio dire ‘mancato rapporto’ tra il presidente e la sua signora. Da quanto si legge ne esce un matrimonio a pezzi in Fire and Fury: Inside the Trump White House, già best ...

Melania Trump licenzia l’amica consigliera per gli eventi : Stephanie Winston Wolkoff con la sua società aveva ricevuto dalla Casa Bianca 26 milioni di dollari per organizzare gli eventi inaugurali del mandato di Donald

Usa - i genitori di Melania 'americani' grazie alla legge che ora Trump vuole abolire : ... 'per la nostra economia, la nostra sicurezza ed il nostro futuro', i ricongiungimenti a coniugi e figli minori. Non solo i democratici ma anche alcuni repubblicani si oppongo a questa misura che va ...

Trump e Melania sempre più distanti : lei viaggia da sola : Trump e Melania sempre più distanti: lei viaggia da sola In vista della partenza per la Florida, la moglie del presidente ha deciso di recarsi separatamente all’aeroporto da dove l’Air Force One è decollato con destinazione Palm Beach Continua a leggere L'articolo Trump e Melania sempre più distanti: lei viaggia da sola sembra essere il primo su NewsGo.

Fiorello telefona a sorpresa : "Prossimo anno il Papa e Melania Trump" : Tutti attendevano il ritorno di Fiorello questo sabato. E alla fine, Fiorello è tornato, al telefono, come Laura Pausini nella prima serata del Festival. L'artista sicialiano è intervenuto a sopresa ...

Il consiglio dei legali a Trump "Non parlare con Mueller" Nuove tensioni con Melania : Evitare scivoloni e contraddizioni. per questo i legali che assistono il presidente americano Donald Trump gli hanno consigliato di schivare l' interrogatorio del procuratore speciale Robert Mueller. ...

"Melania furiosa". La first lady rifiuta la mano di Trump e gli utenti si scatenano : "Inca..... nera!" : La first lady Melania Trump sembra evitare di tenere la mano al Presidente Donald Trump, nonostante il tentativo di lui di avvicinarla per stringerla. Ne sono convinti i tanti utenti che sui i social, dopo aver visto le foto e il video della coppia prima di salire a bordo del Marine One, per raggiungere l'Ohio.In entrambi i viaggi il Presidente si comporta da gentelman, scortando Melania, ma una volta scesi Trump prosegue distaccando di molto la ...

Trump saluta le cheerleader al party organizzato per il Super Bowl. Melania stavolta è al suo fianco : Il presidente Donald Trump, insieme alla first lady Melania, ha accolto le cheerleader e ospitato, per il secondo anno di fila, una festa per il Super Bowl al Trump International Golf Club vicino a West Palm Beach, in Florida.Secondo il The Sun-Sentinel, la banda musicale della Florida Atlantic University ha salutato il presidente e la first lady con melodie tra cui "Hail to the Chief" e "Shut Up and Dance." Il presidente ha poi stretto la mano ...

Questo tweet di Melania sulle "diete sane" ha scatenato l'ironia della rete su Donald Trump : "Febbraio è l'American Heart Month. Incoraggio tutti i genitori a cogliere l'occasione per insegnare ai bambini l'importanza di una dieta sana e dell'esercizio fisico": così recita il tweet che Melania Trump ha pubblicato in rete. Un messaggio apparentemente innocuo, che però ha avuto l'effetto di scatenare l'ira e le prese in giro degli utenti verso il marito Donald: "Insegnalo a lui, prima di tutto", scrivono in molti ...