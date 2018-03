Meghan | molto più «cara» di Kate

vanityfair

(Di giovedì 1 marzo 2018) Non sarà elegante, e non sarà forse neppure apprezzato dall’etichetta della famiglia reale. Ma fare i conti in tasca alle giovani e ammiratissime cognateMarkle e Catherine Middleton, ovvero la Duchessa di Cambridge, ci diverte. E quale occasione più intrigante della loro prima apparizione ufficiale in comune dopo il fidnzamento di Harry eper andare ad analizzare nei minimi dettagli i look scelti per l’evento (cartellini del prezzo compresi)? LEGGI ANCHEe William, Harry e, «i fantastici quattro» L’occasione in questione è stato l’Annual Royal Foundation Forum, evento creato per sottolineare le attività charity della The Royal Foundation: le due coppie, attese da una grande folla, si sono presentate assieme sul palco, con un’apparente grande sintonia a base di sorrisi e occhiate complici. Sintonia anche fra i look delle due ...