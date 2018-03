Mattina di sangue | carabiniere stermina la famiglia e si uccide

Blastingnews

(Di giovedì 1 marzo 2018) Latina, l'appuntato dei Carabinieri Luigi Capasso ha sparato alla moglie, Antonietta Gargiulo, con la pistola di ordinanza, poi si è barricato in casa con le figlie (7 e 13 anni), le ha uccise e si è tolto la vita. Per nove ore i negoziatori hanno tentato di farlo desistere dal progetto omicida, ma non sono riusciti a contenere la furia dell'assassino. La moglie è in gravi condizioni ma viva al San Camillo di Roma dopo il trasporto in eliambulanza. Provvidenziale l'intervento dei vicini di casa, che hanno allertato il 118 e le forze dell'ordine. La separazione e i litigi La coppia da anni era impegnata nella procedura di separazione, pare a causa della gelosia dell'uomo. Già a settembre lui l'aveva aggredita fuori dal posto di lavoro in seguito a un accesso di rabbia. La moglie aveva depositato un esposto alle forze dell'ordine ma ha rinunciato alla denuncia, per paura che il marito ...