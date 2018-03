Manchester City in vantaggio sull’Arsenal | gol favoloso di Bernardo Silva | la curiosità

Diretta/ Arsenal-Manchester City (risultato live 0-0) streaming video e tv : Kompany rischia l'autogol : Diretta Arsenal Manchester City, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventottesima giornata della Premier League(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 20:46:00 GMT)

Arsenal-Manchester City 0-0 in diretta : risultato LIVE : LE FORMAZIONI UFFICIALI Arsenal , 4-2-3-1, : Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Kolasinac; Ramsey, Xhaka; Mkhitaryan, Ozil, Welbeck; Aubameyang. Manchester City , 4-3-3, : Ederson; Walker, Kompany, ...

A pochi giorni dalla finale di Coppa di Lega vinta nettamente dai "Citizens", Arsenal e Manchester City sono ancora l'una contro l'altra

Probabili Formazioni Arsenal-Manchester City - Premier League 01-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-Manchester City, Premier League 2017/2018, Ore 20.45: Assente Monreal nei Gunners, Cityzens con il dubbio Fernandinho. Dopo appena 4 giorni si riaccende la sfida tra Arsenal e Manchester City, che si sfidano all’Emirates Stadium per il 28°turno di Premier League. Arsenal che viene dalla sconfitta proprio nella finale contro il City, ma che dovrà cercare di prendere in ogni modo i 3 punti per ...

Video/ Arsenal Manchester City (0-3) : highlights e gol della partita (Finale Carabao Cup 2018) : Video Arsenal Manchester City (risultato finale 0-3): highlights e gol della finale della Carabao Cup 2018, coppa di lega inglese. Citiziens al successo con Aguero, Kompany e Silva. (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:58:00 GMT)

Il Manchester City vince la Coppa di Lega : Il Manchester City vince la Coppa d'Inghilterra . I Citizens di Pep Guardiola si sono imposti per 3-0 sull'Arsenal di Wenger nella finale di Wembley. Di Aguero, Kompany e David Silva le reti che ...

DIRETTA / Arsenal Manchester City (risultato finale 0-3) streaming video e tv : primo titolo stagionare di Pep! : DIRETTA Arsenal Manchester City: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La finale di Carabao Cup: è tutto pronto(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 19:15:00 GMT)

Coppa di Lega - trionfo Manchester City : spettacolo di Guardiola - Arsenal umiliato : Il Manchester City continua ad incantare. La squadra di Guardiola ha già ipotecato la vittoria della Premier League, così come i quarti di finale di Champions League, i Citizens sono i favoriti per la vittoria finale. Adesso il Manchester City alza il primo trofeo, vittoria nella Coppa di Lega contro l’Arsenal, dominio e netto 0-3 che non lascia repliche. Il Manchester City gioca un calcio clamoroso e passa in vantaggio con Aguero al ...