Maltempo | Viabilità Italia | nevica su gran parte del centro nord

Maltempo - Campidoglio : squadre al lavoro per gli interventi su scuole - fragilità - viabilità e verde : Il COC (Centro Operativo Comunale) di Roma Capitale continua a monitorare e a coordinare gli interventi sull’intero territorio a seguito dell’ondata di Maltempo. Nel corso della notte sono stati effettuati interventi di rimozione del ghiaccio e di spargimento sale sugli accessi alle scuole da parte di operatori dell’Ama e volontari della protezione civile assistiti dalla […] L'articolo Maltempo, Campidoglio: squadre al lavoro per gli ...

Maltempo - Ancona : ripartono traghetti viabilità dei tir con merce deperibile : ripartono i traghetti da Ancona e riaperta la viabilità portuale al traffico delle automobili e dei mezzi pesanti con prodotti deperibili a bordo. L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, in coordinamento con la Capitaneria di porto, ha deciso di riaprire al traffico di auto e mezzi con prodotti deperibili a bordo delle navi in sosta nello scalo. La decisione è stata presa dopo la riunione del Cov della Prefettura. Le ...

Maltempo - Viabilità Italia : neve al centro/sud - disagi per i mezzi pesanti : Continua il monitoraggio della situazione meteo e della circolazione lungo le autostrada e le strade principali da parte di Viabilità Italia. Nevica in Romagna, nelle Marche e in Campania, nonché su Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale, ma senza particolari disagi per la circolazione delle autovetture e dei veicoli fino a 7,5 t lungo la rete autostradale. Sono attive regolazioni del traffico pesante lungo l’autostrada A14 tra Bologna e ...

Maltempo : Prefettura Treviso attiva Comitato Operativo Viabilità : Treviso, 26 feb. (AdnKronos) - Si è svolta stamane in Prefettura a Treviso una riunione per il coordinamento delle misure da adottare in previsione dell’attuale situazione climatica di eccezionale calo delle temperature che interesserà nelle prossime ore anche questa provincia. Nell’occasione, è sta

Maltempo - Viabilità Italia : continuano le forti nevicate - “mettersi in viaggio solo se necessario” : forti nevicate stanno interessando Roma, il Frusinate e la Campania nella provincia di Caserta, con disagi per la circolazione a causa dei controlli circa la dotazione di mezzi antisdrucciolevoli lungo l’autostrada A1 e l’uscita obbligatoria dall’arteria, soprattutto a Capua dove si registrano 7 km di veicoli in direzione nord: lo comunica Viabilità Italia. Nevica anche sull’A24 e sull’A25 e sono in atto misure di ...

Maltempo - Viabilità Italia : sulle strade limitazioni ai mezzi pesanti in molte zone : Si stanno manifestando già dalle prime ore di questa mattina precipitazioni nevose diffuse in Piemonte Lombardia Emilia Romagna Abruzzo condizioni che, non hanno finora determinato difficoltà di circolazione sulla grande Viabilità del Paese. Viabilità Italia sta seguendo l’evolvere della situazione meteorologica. PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER I mezzi pesanti Le Prefetture di Bologna; Ferrara; Parma; Rimini; Modena; ...

Maltempo Emilia-Romagna : deboli nevicate - nessun disagio alla viabilità autostradale : Nevica debolmente da alcune ore in Emilia, ma non si registrano disagi alla viabilità autostradale. In Romagna si registrano smottamenti e allagamenti, per ora limitati. A Bologna, Modena, Ravenna e Ferrara sono state emesse ordinanze prefettizie che prevedono lo stop ai mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, in via precauzionale. In alcune aree appenniniche la neve ha superato il metro e alcuni Comuni, ad esempio in Valmarecchia, nel ...

Maltempo - Viabilità Italia : stop temporaneo ai mezzi pesanti in autostrada : Viabilità Italia rende noto che le nevicate, che già hanno interessato nelle scorse ore alcuni territori piemontesi, emiliani, marchigiani, umbri e abruzzesi, hanno determinato l’adozione di misure di regolazione del traffico con fermo temporaneo dei mezzi pesanti in autostrada, in attesa della possibilità di riprendere la marcia in condizioni di sicurezza. Il meteo, soprattutto nelle aree ove le precipitazioni nevose e l’anomalo e ...

Maltempo e allerta gelo - Burian in arrivo : Viabilità Italia comunica possibili blocchi - ecco la situazione : Viabilità Italia, la struttura del ministero dell’Interno che raccoglie e gestisce le informazioni sul traffico veicolare, il controllo e la pianificazione per fronteggiare situazioni di crisi legate alla Viabilità, ha reso noto che a partire dalla seconda parte della giornata di domenica 25 febbraio ci sarà un’imponente e repentina irruzione di una massa d’aria gelida proveniente dalla Lapponia. Domenica sono previste ancora ...

Maltempo Piemonte : neve e frana - disagi alla viabilità nell’area del Tenda e del Colle della Maddalena : Anas rende noto che si è proceduto alla chiusura notturna del transito del Tunnel di Tenda causa neve sul versante francese: la galleria restera’ chiusa dalle 21 alle 6 fino a lunedi’ 26 febbraio. Lungo l’altro valico internazionale tra Cuneo e la Francia, al Colle della Maddalena, una frana lungo il versante francese ne ha provocato la chiusura temporanea per consentire i lavori di ripristino della sede stradale. L'articolo ...

Maltempo Abruzzo : riunione in Regione - fatto il punto sulla viabilità : Una riunione operativa tra Regione, Prefetture, Protezione civile regionale e Province, per fare il punto sulla gestione di eventuali emergenze che dovessero verificarsi in Abruzzo a causa dell’ondata di Maltempo prevista da domenica e lunedì. Nel corso dell’incontro l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla viabilità, sottolinea la Regione riferendo che “le amministrazioni provinciali hanno sottolineato come i ...

Maltempo Lazio : neve e ghiaccio nel Frusinate e Reatino - la situazione viabilità : Presenza di neve e ghiaccio nel Frusinate e Reatino. Sono nello specifico interessate le strade regionali Forca D’Acero, 411 Dir di Campocatino, Sublacense, nel tratto da Guarcino ad Arcinazzo, Salto Cicolana, nel tratto da Capradosso a Corvaro, e Della Vandra. Già dalla notte scorsa sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Per Maltempo oggi non verrà effettuata la corsa Ponza-Formia delle 10. Erano già state soppresse le corse ...

Maltempo : la situazione viabilità in Umbria - Toscana ed Emilia-Romagna : Anas rende noto che a causa delle intense nevicate che stanno interessando il Centro Italia, sono in corso operazioni di filtraggio del traffico, sulle strade di competenza, in Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. In particolare, per quanto riguarda l’itinerario E45, in Umbria lungo l’intera tratta di competenza al momento si registra traffico rallentato ma regolare. Le squadre Anas sono impegnate nel filtraggio della circolazione in ...

Il Maltempo flagella l’Italia con neve - pioggia e vento : danni - frane e disagi alla viabilità in un gennaio “bollente” : Il maltempo arriva a flagellare l’Italia con bufere di neve, piogge violente e forte vento in un gennaio “bollente” con temperature massime di 4 gradi superiori alla media. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Ucea relativi alla prima decade del mese che vedono precipitazioni record da Nord a Sud con temporali, nevicate e mareggiate che causano danni, frane e problemi alla viabilità. pioggia e neve giungono dopo un 2017 che – ...