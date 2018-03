Maltempo | treni e aerei cancellati e in ritardo Ultime notizie Trenitalia e Trenord | la

Maltempo - nevica ancora sull'Italia. Stop a 50% dei treni in 5 Regioni - : Viaggeranno solo metà dei regionali in Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana e il 30% di quelli di Trenord non percorreranno le tratte in Lombardia. Fiocchi bianchi su Firenze, Liguria e ...

Il Maltempo ferma il 50% dei treni in 5 Regioni : Domani, a causa dell’ondata di maltempo e del siberiano Burian che ancora non accenna a lasciare l’Italia, il traffico ferroviario subirà ancora riduzioni e disagi. In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana circolerà infatti il 50% dei treni regionali. Rfi spiega che «la riduzione si rende necessaria» alla luce delle «previsioni di ...

Maltempo - Rfi : domani il 50% dei treni regionali in 5 Regioni : In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana domani circolerà il 50% dei treni regionali. Lo rende noto Rfi sottolineando che “la riduzione si rende necessaria” alla luce delle “previsioni di nevicate e fenomeni di gelicidio, per garantire una migliore regolarità del servizio ferroviario“. L’azienda ha attivato “lo stato di emergenza grave dei piani neve e gelo” su Liguria, Piemonte, Lombardia, ...

Maltempo - ecco come ottenere rimborsi per i treni in ritardo o cancellati : rimborsi integrali per i clienti trenitalia che hanno dovuto rinunciare al viaggio su treni a lunga percorrenza o sono arrivati a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore. Idem per chi aveva un biglietto Italo, ma solo se è rimasto a casa o ha subito ritardi di oltre due ore. Sono le condizioni previste dalle compagnie ferroviarie per risarcire chi è stato coinvolto dai disagi causati dall’ondata di gelo degli ultimi giorni. ...

Maltempo - Trenitalia e Ferrovie : “Domani garantito l’80% delle corse di Alta velocità” : garantito per domani l’80% delle corse Alta velocità sulla direttrice Napoli-Roma-Milano e il 70% delle corse regionali del Lazio. Lo rende noto Rfi, “alla luce del bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile”, secondo cui “permane lo stato di emergenza grave per gelo nell’area e nel nodo ferroviario di Roma“. In particolare, si legge in una nota, “per la giornata di domani sarà garantito ...

buran Maltempo neve roma napoli treni : buran? continua a flagellare l'Italia. Tutto il Centrosud è sotto la neve che continua a scendere in alcune località e regioni. Nevica ancora in romagna, nelle Marche, in Campania, oltre che in Puglia, Basilicata e Calabria. Un clochard? è morto per il freddo a Milano e da domani allerta ghiaccio e neve anche in Toscana. Gelo record in Alto Adige, dove ai 3.220 metri della Croda delle ...

Maltempo - caos treni : le modifiche dell’offerta ferroviaria del 28 Febbraio : Alla luce del bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile, permane lo stato di emergenza grave per gelo nell’area e nel nodo ferroviario di Roma. Per la giornata di domani 28 Febbraio sarà garantito l’80% dei treni alta velocità, le Imprese ferroviarie attraverso i loro canali di comunicazione renderanno note ai propri clienti le corse cancellate e le soluzioni di viaggio alternative. Sul fronte del trasporto regionale, nel ...

Maltempo - Italo : soppressioni e ritardi di treni - attivi per i rimborsi dei passeggeri : Italo ha oggi “subito soppressioni e ritardi causati da gravi problemi dell’infrastruttura di rete, cosi’ come accaduto ieri”. E’ quanto si legge in una nota nella quale si sottolinea che “sono state richieste dal gestore della rete soppressioni di servizi anche per la giornata di domani”. La società “si scusa per il disservizio non dipendente dalla sua responsabilità dal quale risulta gravemente ...