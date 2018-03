Maltempo Toscana | caos treni | bloccati dal gelicidio

ALLERTA NEVE E GELICIDIO IN LIGURIA E TOSCANA/ Ultime notizie - Maltempo e ghiaccio : colpo di coda di Big Snow : ALLERTA NEVE e GELICIDIO in LIGURIA e TOSCANA: da Buran e Big Snow, Ultime notizie video su maltempo e ghiaccio. Imbiancate anche Milano, Torino, Genova e Firenze: colpo di coda del freddo(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 16:39:00 GMT)

Maltempo Toscana : “Il gelo brucia i raccolti di carciofi e finocchi” : Il gelo di questi giorni ha bruciato il 90% dei raccolti di carciofi della Val di Cornia (Livorno) ed azzerato quello dei finocchi. E’ quanto spiegano Cia e Confagricoltura Toscana. Da stimare, invece i danni per le piantagioni di pesche, albicocche e susine. Il freddo e la neve potrebbero invece essere un toccasana per la coltivazione degli olivi in quanto le basse temperature colpiscono il parassita mosca dell’olivo, fanno sapere ...

Maltempo : ancora neve in Toscana ma la situazione è sotto controllo : Continua a nevicare su gran parte della Toscana, soprattutto nelle zone centro settentrionali e anche a quote di pianura, ma non si registrano criticità: lo rende noto la Sala operativa della protezione civile, secondo cui nelle prossime ore è previsto un innalzamento delle temperature e l’arrivo della pioggia. In provincia di Arezzo, il tratto della A1 fino a Chiusi è chiuso per formazione di ghiaccio; al lavoro mezzi spargisale della ...

Maltempo Toscana : neve a Firenze - chiuso il giardino di Boboli : A causa delle precipitazioni nevose per tutta la giornata il giardino mediceo di Boboli a Firenze rimarrà chiuso. Chiusura anche per Palazzo Pitti, salvo la sala Bianca, dove oggi sono in programma eventi musicali. Aperti invece regolarmente gli Uffizi, cosi’ come gli altri musei statali del capoluogo toscano, Galleria dell’Accademia e Bargelllo. L'articolo Maltempo Toscana: neve a Firenze, chiuso il giardino di Boboli sembra essere ...

Maltempo - Italia sotto la neve - chiuso tratto A1 per ghiaccio : scuole chiuse in Toscana - Umbria ed Emilia Romagna : Continua a nevicare in gran parte d'Italia. Anche Milano si è risvegliata stamani imbiancata da una coltre di neve di un paio di centimetri che, allo stato, non sta provocato particolari disagi all'...

Maltempo Toscana : Rfi attiva il piano neve per le emergenze gravi : A seguito dell’allerta arancione per neve in tutta la regione Toscana, emessa nella tarda mattinata di oggi dalla Protezione Civile, valida per la giornata di domani, giovedì 1 marzo, Rete Ferroviaria Italiana renderà operativo dalla serata di oggi il piano neve e gelo, con una previsione di riduzione dell’offerta dei servizi ferroviari regionali per tutta la giornata di domani, 1 marzo. Fra le azioni previste dal piano, anche la ...

Scuole chiuse domani - Comune di Firenze/ Maltempo e allerta neve in Toscana : lezioni sospese da Arezzo a Pisa : Scuole chiuse per Maltempo domani, Comune di Firenze. neve, ghiaccio e vento fermano l'attività didattica nell'intera Toscana. Ecco la mappa delle città interessate.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:18:00 GMT)

Maltempo Toscana : scuole chiuse anche a Pisa - Pistoia e Siena e in molti Comuni per domani 1° Marzo : Oltre a Firenze, Prato, Livorno e Carrara, scuole chiuse anche a Pistoia, Pisa, Arezzo, Massa e Siena domani a causa dell’allerta arancione per neve in Toscana. chiuse le scuole poi in altri Comuni delle province. Nel Fiorentino Impruneta, “di concerto con gli altri Comuni del Chianti e dell’area fiorentina, informa che domani le scuole” rimarranno chiuse. Così anche a Bagno a Ripoli. Nel Senese scuole chiuse a ...

Maltempo Toscana : scuole chiuse a Poggio a Caiano - Rignano - Bagno a Ripoli e Impruneta domani 1° Marzo : I Comuni di Rignano sull’Arno, Bagno a Ripoli e Impruneta hanno ritenuto opportuno, in via esclusivamente precauzionale, di disporre la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, per la giornata di giovedì 1° Marzo a causa dell’allerta per neve. Anche a Poggio a Caiano (Prato) tutti gli asili e le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani, giovedì 1 Marzo. Lo ha deciso il Comune, a causa dell’allarme ...

Maltempo - Coldiretti Toscana : “Pronti mille trattori spazzaneve” : In tutta la Toscana si stanno predisponendo i sistemi per fronteggiare l’ondata di freddo. “Dalla “finta primavera” al rischio gelate – dice Tulio Marcelli, Presidente di Coldiretti Toscana – il passaggio si annuncia repentino. Il brusco calo delle temperature di 10 gradi rischia di mandare in tilt la campagna Toscana. La nostra preoccupazione e’ rivolta a verdure e ortaggi coltivati in pieno ...

Maltempo Toscana - Asl allertate : garantiranno il pieno funzionamento : Per l’ondata di freddo eccezionale che sta interessando anche la Toscana e che prevede a partire da stanotte condizioni meteorologiche avverse per nevicate e gelo su buona parte della Regione, la direzione generale dei diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione, su indicazione del presidente e dell’assessore al diritto alla salute, ha inviato alle aziende sanitarie una circolare che indica tutte le azioni da promuovere ...

Maltempo Roma - dopo la neve è allerta ghiaccio/ Allerta in Toscana : codice giallo fino a domani : Maltempo, gelo record e neve a Roma: video Allerta meteo Buran in mezza Italia, Fiumicino riaperto. Disagi a Roma Termini: info traffico e problemi anche a Firenze Santa Maria Novella(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 20:25:00 GMT)

Scuole chiuse - Comune di Roma/ Allerta Maltempo : neve e gelo - stop delle attività anche in Toscana : Scuole chiuse oggi a Roma a causa del maltempo: le località del Centro-Sud in cui è stato adottato lo stesso provvedimento a causa dell'Allerta gelo e neve causata da Burian.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 08:17:00 GMT)