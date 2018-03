Maltempo | rischio frane a Vasto | sopralluoghi per verificare le condizioni

Maltempo - Coldiretti : perso il 20% del raccolto di ortaggi - frutta a rischio : Nelle campagne si estende la mappa dei danni da Nord al Centro fino al Sud con il gelo che ha distrutto almeno il 20% del raccolto di ortaggi come lattughe, patate, carciofi, cavoli, verze, cicorie e broccoli ma anche i vivai di piante e fiori mentre sono perduti in molti casi gemme e fiori di piante da frutto, dalle albicocche ai mandorli E’ quanto emerge dall’ultimo monitoraggio della Coldiretti dal quale si evidenziano le pesanti conseguenze ...

Maltempo Abruzzo : domani 2 marzo niente scuole chiuse a L’Aquila - ma c’è il rischio ghiaccio : L’allerta meteo emessa dal Dipartimento di Protezione civile, valido dalla serata di ieri e per le successive 12 ore, prevedeva per L’Aquila quantitativi deboli di neve. La sospensione delle lezioni nella giornata odierna è stata determinata dalle moderate precipitazioni nevose, soprattutto nelle frazioni e nelle aree piu’ in quota, e dalla prevista variazione delle temperature che potrebbe determinare pioggia congelata. La ...

LIVE F1 - Test Barcellona in DIRETTA : quarta giornata (giovedì 1° marzo). Torna Vettel ma il rischio Maltempo è dietro l’angolo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata (giovedì 1° marzo) dei Test di Barcellona di F1. Sul circuito catalano c’è grande attesa su quel che sarà il meteo. Le previsioni non promettono niente di buono, cosa già avvenuta ieri con l’arrivo delle neve. E’ evidente, dunque, che prima ancora che i piloti e le macchine saranno le condizioni atmosferiche a tenere banco principalmente. Detto questo Ferrari e ...

Maltempo Marche : “Con le gelate a rischio i raccolti” : Più della neve sono le basse temperature e il gelo a preoccupare gli agricoltori marchigiani che cercano di fronteggiare l’ondata siberiana e le temperature che in certi casi, ad esempio nell’Ascolano, hanno raggiunto i -17 gradi. A rischio, secondo Coldiretti Marche, sono i raccolti di finocchi, cavolfiori, radicchi, scarola e verza, carciofi, frutta e olive. Anche la copertura degli ortaggi con tessuto può far poco con le ...

Maltempo : a Roma SOS ghiaccio - rischio distacco di lastre : A Roma questa mattina c’è il rischio di distacco di lastre di ghiaccio: i vigili del fuoco stanno intervenendo in via dei Prati Fiscali per una grossa lastra che sporge pericolosamente da quinto piano di un palazzo. Si segnalano anche delle stalattiti a piazzale Prenestino. #RomeIsUs#buongiorno#Roma#28febbraio Fontana delle Naiadi La Ninfa degli Oceani ricoperta dal ghiaccio. Piazza della Repubblica.#fontaneghiacciate ...

Maltempo : rischio valanghe ‘marcato’ sull’Appennino dell’Emilia-Romagna : Nella scala europea da 1 a 5 per il pericolo di valanghe, sull’Appennino dell’Emilia-Romagna siamo al livello 3, che indica un rischio ‘marcato’. E’ quanto emerge dalle attività di monitoraggio dei fenomeni nevosi svolte dai Carabinieri Forestali regionali con il servizio ‘Meteomont’. Ogni giorno viene emesso un bollettino sul grado di pericolo e in questi giorni, dopo le abbondanti nevicate, “in ...

Maltempo Marche : previsti ulteriori 10 cm di neve - domani rischio ghiaccio : La Protezione civile regionale delle Marche rende noto che per oggi sono previsti ulteriori 10 cm di neve, vento e temperature molto basse, che non saliranno sopra 0 gradi centigradi. La situazione è sostanzialmente uniforme in tutta la Regione. domani atteso miglioramento della situazione sul fronte neve, non sono previste precipitazioni, ma temperature molto basse. La giornata di domani sarà caratterizzata dalla presenza di ghiaccio, sia sulla ...

Maltempo : Neve e voto - a Roma rischio stop scuola di 9 giorni : Il già lungo week end che tanti studenti stanno pregustando in occasione del voto del 4 marzo potrebbe dilatarsi ancora. Tra Neve ed elezioni c'è il rischio che le scuole di Roma che ospitano seggi ...

SCUOLE CHIUSE PER Maltempo - COMUNE DI ROMA 27 FEBBRAIO/ Neve e ghiaccio - rischio stop di 9 giorni : SCUOLE CHIUSE per MALTEMPO, COMUNE di ROMA 27 FEBBRAIO: l'ordinanza del Campidoglio conferma lo stop alle lezioni anche per oggi. Ma il rischio è che la pausa possa prolungarsi...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 08:33:00 GMT)

Maltempo e neve a Roma : rischio ghiaccio nel pomeriggio : rischio ghiaccio nel pomeriggio a Roma dove, nelle prossime ore, è previsto un abbassamento delle temperature: secondo le previsioni il Maltempo dovrebbe durare fino a mercoledì. Potenziati i mezzi spargisale in azione sulle strade. In serata è prevista una nuova riunione in prefettura per fare il punto sulla situazione. L'articolo Maltempo e neve a Roma: rischio ghiaccio nel pomeriggio sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Protezione civile - in Lombardia rischio neve e ghiaccio : Milano, 24 feb. (AdnKronos) - La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione, la numero 20, di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte nelle province di Sondrio, di Varese, Como, lecco, Bergamo, Brescia e Pavia. Dalla serat

Maltempo - in arrivo Burian. Autostrade : "Evitare spostamenti in zone a rischio" : Previste nevicate fino a quote di pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in diverse Regioni del Paese

