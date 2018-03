Maltempo | Rfi | il piano neve-gelo in Piemonte sarà attivo anche domani

Maltempo - RFI : domani 2 marzo circolazione ferroviaria verso la normalità : Teleborsa, - Ulteriore miglioramento della circolazione ferroviaria da domani 2 marzo , dopo che il Maltempo continua implacabile a sferzare l'Italia. Alla luce del bollettino meteo diffuso dalla ...

Maltempo : Rfi - domani circolazione verso normalità : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – Ulteriore miglioramento della circolazione ferroviaria da domani. Alla luce del bollettino meteo diffuso dalla Protezione Civile, sarà garantito il 100% dell’offerta dei treni alta velocità prevista dall’orario ufficiale delle imprese ferroviarie e l’intera offerta del trasporto regionale in gran parte delle regioni. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana in una nota. Precipitazioni nevose e ...

Maltempo : Atm Milano - circolazione regolare per metro e mezzi superficie : Milano, 1 mar. (AdnKronos) - Atm comunica che "al momento la circolazione è regolare lungo le linee della metropolitana e sui mezzi di superficie" dopo che il capoluogo lombardo si è svegliato sotto alcuni centimetri di neve. L'azienda di trasporto pubblico milanese "ha attivato il piano di emergenz

Maltempo Toscana : Rfi attiva il piano neve per le emergenze gravi : A seguito dell’allerta arancione per neve in tutta la regione Toscana, emessa nella tarda mattinata di oggi dalla Protezione Civile, valida per la giornata di domani, giovedì 1 marzo, Rete Ferroviaria Italiana renderà operativo dalla serata di oggi il piano neve e gelo, con una previsione di riduzione dell’offerta dei servizi ferroviari regionali per tutta la giornata di domani, 1 marzo. Fra le azioni previste dal piano, anche la ...

Maltempo - Rfi : domani il 50% dei treni regionali in 5 Regioni : In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana domani circolerà il 50% dei treni regionali. Lo rende noto Rfi sottolineando che “la riduzione si rende necessaria” alla luce delle “previsioni di nevicate e fenomeni di gelicidio, per garantire una migliore regolarità del servizio ferroviario“. L’azienda ha attivato “lo stato di emergenza grave dei piani neve e gelo” su Liguria, Piemonte, Lombardia, ...

Maltempo - allerta Protezione civile : ancora neve in arrivo sull'Italia - emergenza al Nord | Disagi per chi viaggia - Rfi : 50% dei treni in 5 regioni : Nuova allerta diramato: su tutto il Nord attese intense nevicate anche in pianura che dureranno almeno fino alla giornata di venerdì. In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana giovedì circolerà il 50% dei treni regionali: lo rende noto la Rete Ferroviaria Italiana.

Maltempo - Rfi : circolazione ferroviaria senza particolari criticità : “La circolazione ferroviaria prosegue secondo il programma previsto dal piano neve e gelo senza particolari criticità“: lo rileva in una nota Rfi, secondo cui sulla rete, come programmato, sta circolando l’80% dei treni ad alta velocità, con ritardi medi di 15 minuti. Nel Lazio viaggia il 70% dei treni regionali, il 20% in più rispetto ai convogli in circolazione ieri. La riduzione del numero dei treni, prosegue la nota di Rfi, ...