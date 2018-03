Maltempo | pioggia gelata sulla A15 | stop al tratto Pontremoli-S S Magra 

meteoweb.eu

: #Maltempo, allerta Protezione Civile: neve, pioggia e gelo su gran parte dell'Italia ? - RaiNews : #Maltempo, allerta Protezione Civile: neve, pioggia e gelo su gran parte dell'Italia ? - Agenzia_Ansa : #Maltempo #Meteo | #Pioggia e #neve poi forte ondata di #gelo siberiano: arriva il #Burian - fenjimydream : RT @hugmerossi: Benjamin che “affronteremo il maltempo, il freddo, il gelo, la neve, la pioggia per venirvi a trovare in tutta Italia” ma i… -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Chiuso al traffico ildell’A15 tra(Massa Carrara) e Santo Stefano Magra (La Spezia) a causa del fenomeno della. E’ quanto si apprende dalla Polizia stradale. Il, di circa 30 km, è stato chiuso in attesa dell’intervento dei mezzi per la ripulitura del manto stradale. Intanto Anas segnala che, a causa degli incolonnamenti di tir al casello di Impruneta dell’A1, il traffico sull’Autopalio, ovvero il raccordo autostradale Siena-Firenze è temporaneamente bloccato in corrispondenza del km 56,360. “Sul posto – spiega Anas – sono presenti le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e le attività di coordinamento per lo stoccaggio e il filtraggio dei mezzi pesanti in base all’ordinanza prefettizia attualmente in vigore che dispone il divieto di accessotratta autostradale dei ...