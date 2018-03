Maltempo | Milano si sveglia sotto la neve

Maltempo : nuove nevicate al Centronord. Milano - Bologna - Firenze e Genova si svegliano sotto la neve : nuove nevicate al Nord, con le precipitazioni più intense che oggi interesseranno, tra le altre città, Torino, Cuneo, Bologna, Parma e Reggio Emilia. Nevica già da stanotte in Veneto, a Milano, a ...

Maltempo - anche Milano si risveglia sotto la neve. FOTO : Maltempo, anche Milano si risveglia sotto la neve. FOTO Fiocchi bianchi sul capoluogo lombardo: edifici e strade imbiancati. Il sindaco Giuseppe Sala ha comunicato via Twitter che le scuole rimarranno aperte e che verranno impiegati 172 mezzi spargisale. FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Maltempo : Nuove nevicate al Nord. Milano - Bologna - Firenze e Genova si svegliano sotto la neve : Nuove nevicate al Nord, con le precipitazioni più intense che oggi interesseranno, tra le altre città, Torino, Cuneo, Bologna, Parma e Reggio Emilia. Nevica già da stanotte in Veneto, a Milano, a ...

Maltempo - ancora neve sull'Italia : imbiancate Milano - Genova e Firenze : La neve è tornata sull'Italia. Milano, Genova e Firenze si sono svegliate imbiancate: sulle strade vi è una coltre bianca di pochi centimetri e sono entrati in azione i mezzi spazzaneve e spargisale. ...

Maltempo - allerta neve Milano : il Comune attiva il piano di emergenza : Si è svolta oggi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, una riunione per pianificare le attività in vista della nevicata prevista a partire da questa notte, in base alle comunicazioni di ordinaria criticità (codice giallo) emesse della Protezione Civile. Alla riunione erano presenti le direzioni Mobilità e Ambiente, Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, oltre ad Amsa, Atm, MM e Aler, allo scopo di coordinare gli interventi. ...

Maltempo : neve su Napoli - a Milano il freddo uccide un clochard Meteo : Nevicate in tutta la Penisola, dalla Costa Smeralda a Rimini. A Milano morto nella notte un clochard. Centinaia di scuole chiuse nelle Marche, Umbria, Puglia, Abruzzo, Lazio, Campania ed Emilia. Il Meteo non rassicura: ancora temperature polari ovunque

Maltempo : 43 treni cancellati - molti da Milano e Napoli : Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di trenitalia, alle 16.30 sono in totale 43 i treni dell’Alta Velocità cancellati in seguito al piano di emergenza predisposto dalle Ferrovie dopo l’ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia. Sono 11 i convogli in partenza cancellati sia da Milano Centrale che da Napoli, 8 invece da Roma Termini e Torino Porta Nuova. Due i treni cancellati in partenza da Palermo, ed uno – ...

Maltempo - una vittima a Milano. Burian porta la neve a Napoli : Si registra una seconda vittima dell'ondata di freddo: un senza tetto trovato morto vicino alla Stazione Centrale di Milano. Il Maltempo che ha messo in ginocchio Roma, ora si è abbattuto su Napoli. ...

Maltempo : Milano - stazioni metro Centrale e Rogoredo aperte oltre l’1 : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - I passeggeri in arrivo nelle stazioni ferroviarie di Milano Centrale e Rogoredo potranno usufruire della rete metropolitana per spostarsi in città, con ultime partenze dei treni dai capilinea all’una circa. La misura straordinaria, si legge in una nota diffusa da Atm, è

Maltempo : Comune Milano - centinaia posti liberi in strutture per senzatetto : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - Sono ancora alcune centinaia i posti liberi nelle strutture del territorio milanese adibite all’accoglienza dei senza fissa dimora. La capacità dei centri è stata potenziata fino ad arrivare a circa 2.700 posti letto a disposizione per l’intera settimana in cui è previs

Maltempo - Buran arriva a Roma e Milano/ Ecco il gelo siberiano : allerta neve nella capitale (previsioni meteo) : Buran, neve e gelo siberiano a Roma e Milano, vertice nella capitale per il piano anti-freddo. allerta neve su autostrade, frana a Ischia. Previsioni meteo e ultime notizie(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 18:30:00 GMT)

BURAN - GELO SIBERIANO A ROMA E MILANO/ Maltempo : allerta neve su autostrade - frana a Ischia (previsioni meteo) : BURAN, neve e GELO SIBERIANO a ROMA e MILANO, vertice nella capitale per il piano anti-freddo. allerta neve su autostrade, frana a Ischia. Previsioni meteo e ultime notizie(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:02:00 GMT)

Maltempo Milano : il Comune potenzia i servizi per i senzatetto : In vista dell’ondata di gelo prevista per il fine settimana, il Comune di Milano potenzierà i servizi per i senza fissa dimora e per le persone in difficoltà. Saranno 2.700 i posti dedicati all’accoglienza notturna nelle strutture del territorio comunale durante tutto il prossimo weekend. Il Comune si prepara così ad affrontare il freddo intenso dei prossimi giorni e a garantire un rifugio a chiunque ne avrà ...

Maltempo : Comune di Milano potenzia servizi per senzatetto : Milano, 23 feb. (AdnKronos) - In vista dell’ondata di gelo prevista per il fine settimana, il Comune di Milano potenzierà i servizi per i senza fissa dimora e per le persone in difficoltà. Saranno 2.700 i posti dedicati all’accoglienza notturna nelle strutture del territorio comunale durante tutto i