Maltempo | il Regno Unito nella morsa del Burian e della tempesta Emma | pesanti nevicate

Maltempo Regno Unito : “The Beast from East” porta neve e freddo sul Paese : Nel Regno Unito fa più freddo che al circolo polare Artico: è l’effetto dell’ondata di Maltempo ribattezzata “the Beast from East“, proveniente dall’estremo nordest siberiano. Il Maltempo si estende su gran parte delle isole britanniche e porterà bufere di neve, cumuli di neve e grandi disagi nei trasporti, non solo sulle strade ma anche sulle ferrovie. Il servizio meteo nazionale Met Office ha emesso ...

