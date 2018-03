Maltempo Emilia Romagna | valanga sulla provinciale nel Bolognese

Maltempo - neve in Emilia : scuole chiuse domani 2 Marzo in molti Comuni del Bolognese : Viste le abbondanti precipitazioni in corso, nella quasi totalità dei Comuni del territorio metropolitano Bolognese, al momento 49 su 55, domani, venerdì 2 Marzo, verrà sospesa l’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado e in tutti i servizi educativi. Le scuole delle zone montane erano chiuse già da oggi, 1 Marzo. Al momento è prevista la chiusura in questi Comuni: Alto Reno Terme; Anzola dell’Emilia; Argelato; ...

Maltempo - Italia sotto la neve - chiuso tratto A1 per ghiaccio : scuole chiuse in Toscana - Umbria ed Emilia Romagna : Continua a nevicare in gran parte d'Italia. Anche Milano si è risvegliata stamani imbiancata da una coltre di neve di un paio di centimetri che, allo stato, non sta provocato particolari disagi all'...

Maltempo : rischio valanghe ‘marcato’ sull’Appennino dell’Emilia-Romagna : Nella scala europea da 1 a 5 per il pericolo di valanghe, sull’Appennino dell’Emilia-Romagna siamo al livello 3, che indica un rischio ‘marcato’. E’ quanto emerge dalle attività di monitoraggio dei fenomeni nevosi svolte dai Carabinieri Forestali regionali con il servizio ‘Meteomont’. Ogni giorno viene emesso un bollettino sul grado di pericolo e in questi giorni, dopo le abbondanti nevicate, “in ...

Maltempo - l’Italia ancora nella morsa del gelo : disagi da Nord a Sud. Scuole chiuse dalla Puglia all’Emilia Meteo : Nevicate in tutta la Penisola, dalla Costa Smeralda a Rimini. A Milano morto nella notte un clochard. Centinaia di Scuole chiuse nelle Marche, Umbria, Puglia, Abruzzo, Lazio, Campania ed Emilia. Il Meteo non rassicura: ancora temperature polari ovunque

Maltempo : E-Distribuzione - in campo task force in Emilia Romagna : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa di aver messo in campo già da giorni un Piano regionale per fronteggiare l’ondata di gelo in arrivo in Emilia Romagna. La società elettrica, si legge in una nota, ha messo in campo preventivamente una task force, pronta ad intervenire in tutta la Regione, composta da 1.100 tra tecnici e operativi ...

Maltempo Emilia-Romagna - e-distribuzione : task force per fronteggiare l’ondata di gelo : e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, rende noto di aver messo in campo già da giorni un Piano regionale per fronteggiare l’ondata di gelo in arrivo in Emilia-Romagna. La società elettrica ha schierato preventivamente una task force, pronta ad intervenire in tutta la Regione, composta da 1.100 tra tecnici e operativi ed oltre 300 gruppi elettrogeni dislocati in tutta la Regione. I ...

Maltempo Emilia-Romagna : deboli nevicate - nessun disagio alla viabilità autostradale : Nevica debolmente da alcune ore in Emilia, ma non si registrano disagi alla viabilità autostradale. In Romagna si registrano smottamenti e allagamenti, per ora limitati. A Bologna, Modena, Ravenna e Ferrara sono state emesse ordinanze prefettizie che prevedono lo stop ai mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, in via precauzionale. In alcune aree appenniniche la neve ha superato il metro e alcuni Comuni, ad esempio in Valmarecchia, nel ...

Maltempo Emilia-Romagna : e-distribuzione - pronta task force contro il gelo : Per fare fronte all’ondata di gelo attesa nelle prossime ore in Emilia–Romagna, è pronta una task force composta da 1.100 persone, tra tecnici e operativi, ed oltre 300 gruppi elettrogeni dislocati in tutta la regione. e-distribuzione, la societa’ del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, “e’ in costante contatto con le Prefetture, la Regione, le strutture di Protezione Civile e le ...

Maltempo - ex capo della Protezione Civile Emilia-Romagna : “Sono al buio” : Terza nevicata dell’inverno e per la terza volta residenti nell’Appennino Emiliano-Romagnolo sono rimasti senza luce per molte ore. Tra questi l’ex capo della Protezione Civile regionale, Demetrio Egidi, che parlando con l’ANSA accusa: “Non è possibile un atteggiamento burocratico da Enel Distribuzione. Chi fornisce un servizio essenziale non può farsi trovare impreparato per tre volte in tre mesi”. Egidi ...

Maltempo sull'Italia - neve in Emilia e sul Centro Italia : Il Maltempo arriva sull'Italia. Per oggi al Nord nubi diffuse e fenomeni sparsi, in intensificazione in serata su Nordovest e Lombardia. neve a tratti in pianura su Nordovest ed Emilia. Temperature ...

Maltempo Emilia-Romagna : nevica a Bologna - “massima prudenza negli spostamenti” [VIDEO] : Come previsto, sta nevicando a Bologna: “Sui colli i mezzi spargisale e spalaneve sono operativi da ieri sera, in pianura da stanotte, in particolare vicino a scuole ospedali e percorsi principali“, spiega l’assessore alla Sicurezza urbana integrata e alla Protezione civile, Alberto Aitini. “Non ci sono state segnalate situazioni di criticità ma nel caso siamo qui e siamo pronti ad intervenire! Ci vuole ovviamente massima ...

Maltempo Emilia Romagna : torna la neve - aumenta il pericolo valanghe : neve dai 500 metri di quota, vento forte e mare mosso sull’Adriatico. torna il Maltempo in Emilia-Romagna, con un’allerta valida per tutta la giornata di domani. C’è anche pericolo valanghe: “marcato” sull’Appennino centrale, “moderato” invece in Romagna e sull’Appennino occidentale. Per le 24 ore successive alla mezzanotte di oggi invece sono previsti venti di bora “con intensità forte ...