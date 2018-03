Maltempo e gelo in Svizzera | chiuso per neve l’aeroporto di Ginevra

Maltempo - ancora vittime in Europa : due morti in Spagna per neve e gelo - altre vittime in Serbia e Slovenia : Due persone sono morte ieri in Spagna vittime dell’ondata di Maltempo che ha colpito il paese, soprattutto al Nord. Un operaio di 50 anni che stava mettendo in sicurezza una zona boschiva sulla quale si era abbattuta una forte nevicata e’ stato ucciso dalla caduta di un albero nel nord dell’Andalusia. Un altro uomo, di 65 anni, è morto a Galdakao, nel Paese Basco, per una caduta causata dal ghiaccio. Problemi di traffico sono ...

Maltempo - gelo siberiano in Europa : salgono a 46 i morti : È salito a 46 morti da venerdì il bilancio dell’ondata di gelo che ha colpito l’Europa, e fra le vittime ci sono numerosi senzatetto. Il nuovo bilancio risulta da un conteggio tenuto da Afp: 18 persone sono morte in Polonia, sei in Repubblica Ceca, cinque in Lituania, quattro in Francia, quattro in Slovacchia, due in Romania, due in Italia (di cui una a Milano e un’altra a Ferrara), due in Serbia, due in Slovenia e una in ...

Maltempo - gelo a Roma : 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco : Sono circa 200 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco a Roma e provincia, da ieri sera alle 15 di oggi, per il forte abbassamento delle temperature. Di questi la metà nella notte e gli altri oggi. A quanto reso noto, l’80% degli interventi e’ stato per il gelo. Gli interventi di maggior rilievo sono lastre di ghiaccio sopra i cornicioni di edifici privati, stalattiti sotto la tangenziale nel quartiere San Lorenzo, verifiche ...

Maltempo e gelo a Parigi : stalattiti nella metropolitana : Il freddo estremo colpisce anche Parigi: delle stalattiti si sono formate nelle ultime ore nei corridoi delle stazioni della metropolitana. Le stazioni dove sono presenti più formazioni di ghiaccio sono Louvre-Rivoli e Bonne Nouvelle. Il termometro segna -6°C oggi nella capitale francese, ieri ha nevicato e sono previste ulteriori precipitazioni nevose nel corso della prossima notte. L'articolo Maltempo e gelo a Parigi: stalattiti nella ...

Maltempo : oggi il picco del gelo. A Roma sos ghiaccio. 5 cm di neve a Venezia : Rischio distacco di lastre di ghiaccio stamattina nella Capitale . Secondo quanto si è appreso, i vigili del fuoco stanno intervenendo in via dei Prati Fiscali per una grossa lastra che si sta ...

Maltempo - oggi picco di gelo. Attesa nuova perturbazione che porterà neve su tutta Italia : Il gelo siberiano ha oramai le ore contate, ma per ora non molla la presa sull'Italia e oggi si prevede un picco, con minime di -6/7 gradi in pianura. Le scuole sono chiuse a Napoli, in diverse città ...

Maltempo e neve : anche Spagna nel caos per l’ondata di gelo - allerta in 40 province : L’ondata di gelo siberiano che sta imperversando in Europa fa sentire i suoi effetti anche in Spagna dove la neve continua a creare grossi disagi alla circolazione: in 201 strade e valichi si segnalano neve e ghiaccio, 11 sono chiusi e in 52 è richiesto l’uso di catene. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di evitare l’uso di macchine private per il rischio di incidenti o di rimanere bloccati. Il Maltempo si sta ...

Maltempo - gelo in Europa : i morti salgono a 24 : Si è aggravato a 24 morti il bilancio delle vittime per l’ondata di gelo siberiano in Europa da venerdì. Nove persone sono morte in Polonia, di cui cinque nella notte tra lunedì e martedì; quattro persone sono morte in Francia, fra cui una 90enne ritrovata stamattina davanti alla porta della casa di riposo in cui abitava; tre in Repubblica Ceca, dei senzatetto; cinque persone sono morte in Lituania; due in Romania, fra cui una donna di 83 ...