Maltempo | disagi nel Pavese | scuole chiuse in 10 Comuni domani 2 Marzo

Maltempo al nord - disagi nel traffico ferroviario : Forti ritardi e cancellazioni dei convogli a causa dell'abbondante nevicata scesa sulle regioni del nord. Dimezzati i treni regionali in Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana -

Maltempo Liguria - Toti : nella regione nessun grave disagio : “Non ci sono state situazioni di grave disagio, ne’ particolari problemi al traffico ferroviario ne’ automobilistico o aereo. Ma siamo nell’ordinarieta’ dei disagi“: li ha dichiarato il governatore delle Liguria, Giovanni Toti, in riferimento all’ondata di Maltempo che sta interessando la regione. Le nevicate piu’ abbondanti si sono registrate a Ponente e a Levante. La vicepresidente e assessore ...

Bovinmarche sul Maltempo : “Solo disagi - abbiamo mantenuto tutti i servizi” : Sono più che altro disagi quelli che gli allevatori Bovinmarche hanno registrato in questi giorni in cui il territorio è stato colpito da Burian. “La neve scesa da lunedì – spiega il presidente della Cooperativa di Allevatori marchigiana Domenico Romanini – ha portato a disagi prevedibili e consueti per l’inverno: il grande freddo (le temperature sono arrivate a -15°) ha gelato le acque delle condotte e degli abbeveraggi causando ...

Maltempo - treni e aerei cancellati e in ritardo/ Ultime notizie Trenitalia e Trenord : la mappa dei disagi : Maltempo, treni e aerei cancellati e in ritardo. Ultime notizie trenitalia e Trenord: la mappa dei disagi, caos nei trasporti da Milano a Bologna e Firenze. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 09:51:00 GMT)

Maltempo - allerta Protezione civile : ancora neve in arrivo sull'Italia - emergenza al Nord | Disagi per chi viaggia - Rfi : 50% dei treni in 5 regioni : Nuova allerta diramato: su tutto il Nord attese intense nevicate anche in pianura che dureranno almeno fino alla giornata di venerdì. In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana giovedì circolerà il 50% dei treni regionali: lo rende noto la Rete Ferroviaria Italiana.

Maltempo Umbria - Protezione Civile : solo 30 richieste per disagi nelle Sae : solo una trentina le richieste di intervento per i problemi riscontrati nelle Sae, le abitazioni di emergenza delle famiglie terremotate: lo ha reso noto la Protezione Civile della Regione Umbria. Tutte le richieste di intervento sono state immediatamente avviate a soluzione e comunque, si precisa, in nessun caso e’ venuto a mancare il riscaldamento della struttura prefabbricata. La Protezione Civile sottolinea come, “al di ...

Maltempo - oggi picco di gelo. Ancora disagi sui treni : isolata Trieste : Il gelo siberiano non molla la presa sull'Italia e oggi si prevede un picco, con minime di -6/7 gradi in pianura. Le scuole sono chiuse a Napoli, in diverse città delle Marche e del Molise, in ...

Delrio bacchetta le Ferrovie : 'Mai più disagi per il Maltempo' : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, a seguito dei fortissimi ritardi registrati nel nodo ferroviario della capitale e nel Centro-Nord del Paese per le nevicate di lunedì ...

Maltempo : disagi e treni in ritardo Sud - a Roma situazione risolta : L'ondata di gelo continua a provocare disagi ai trasporti in Italia. In particolare affanno le linee meridionali, a causa delle nevicate che hanno coinvolto il nodo di Napoli. Ritardi anche sulla ...

Maltempo - i passeggeri lamentano disagi - code e pochi treni : Sono numerose le segnalazioni di disagi da parte dei passeggeri che da Milano stanno cercando di raggiungere il sud Italia con il treno. Lunghe code alle biglietterie, a causa di convogli ormai pieni ...