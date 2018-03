Maltempo Bologna | slavina sulla Sp 55 e albero caduto sulla Sp 54 | chiuse entrambe le

Maltempo : 40 voli cancellati sui 180 previsti a Bologna : Sono 40 i voli cancellati a Bologna, su 180 programmati in giornata. È l’effetto della nevicata sulla città e della concomitanza del Maltempo su altri scali di partenza o destinazione e la scelta di alcune compagnie in via preventiva. Ritardi e cancellazioni, spiega l’aeroporto Marconi che è rimasto aperto e operativo, si sono registrati nonostante l’intervento della ‘squadra neve’, 150 persone e 100 tra trattori ...

Maltempo : domani stop alle attività dell’Università di Bologna : Dopo le ordinanze dei sindaci sul Maltempo, domani sono sospese le attività didattiche nelle sedi dell’Università di Bologna: oltre che nel capoluogo, anche nei campus di Cesena, Forlì e Ravenna. Per il campus di Rimini si attendono le decisioni dell’autorità cittadina. Lo riferisce una nota dell’Alma Mater. L'articolo Maltempo: domani stop alle attività dell’Università di Bologna sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - folla in stazione a Bologna : ritardi fino a un’ora : È stata una mattinata non facile per i viaggiatori che devono raggiungere il nord o il sud Italia dalla stazione centrale di Bologna, affollata dalle persone in attesa. Alcuni treni regionali, il cui numero è stato ridotto del 50% per l’emergenza Maltempo, hanno ritardi di 10-20 minuti, con punte di un’ora. Molti comunque sono in orario. Un treno Italo risulta invece in ritardo di 110 minuti. L'articolo Maltempo, folla in stazione a ...

Maltempo : nuove nevicate al Centronord. Milano - Bologna - Firenze e Genova si svegliano sotto la neve : nuove nevicate al Nord, con le precipitazioni più intense che oggi interesseranno, tra le altre città, Torino, Cuneo, Bologna, Parma e Reggio Emilia. Nevica già da stanotte in Veneto, a Milano, a ...

Maltempo - domani ancora neve a Bologna : pronti 196 spazzaneve : ancora neve domani a Bologna, dove le scuole rimangono comunque regolarmente aperte: in base all’allerta Arpae, scatta il piano del Comune con 37 mezzi spargisale e 196 spazzaneve pronti ad entrare in azione, oltre alle 39 squadre dedicate alle attività manuali. Gli spargisale verranno attivati prima in collina e poi in pianura per la salatura preventiva delle strade. Gli spazzaneve accenderanno il motore non appena i depositi di neve ...

Maltempo Bologna : scuole chiuse in diversi Comuni domani e dopodomani - 1 e 2 Marzo : A causa delle abbondanti nevicate previste per domani, molti Comuni delle zone montane dell’area metropolitana di Bologna hanno deciso di chiudere le scuole per i prossimi due giorni: giovedì 1 e venerdì 2 Marzo. Questi i Comuni che hanno emesso l’ordinanza: Camugnano; Castel d’Aiano; Castel di Casio; Castiglione dei Pepoli; Gaggio Montano; Grizzana Morandi; Lizzano in Belvedere; Loiano; Marzabotto; Monghidoro; Monterenzio; ...

Maltempo - Burian a Bologna : da stasera stop a veicoli merci oltre le 7 - 5 t = : A causa del Maltempo, da stasera alle 22 e fino a cessata esigenza anche sulle strade del Comune di Bologna stop alla circolazione dei veicoli per il trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Dal divieto sono esclusi gli automezzi del trasporto derrate alimentari deperibili in regime di ATP o altri prodotti deperibili; automezzi che trasportano altri prodotti deperibili non compresi nelle esenzioni precedenti, nonche i trasporti di ...

Maltempo Bologna e Modena : stop alla circolazione dei mezzi pesanti : I prefetti di Bologna e Modena hanno disposto, in via precauzionale e in considerazione delle previsioni meteo (abbassamento delle temperature, nevicate e gelate), il divieto di circolazione per i mezzi commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate sugli interi sistemi viari delle province (autostrade, statali e provinciali, anche per trasporti e veicoli eccezionali). Il divieto è in vigore dalle 22 di domenica 25 febbraio – e estende ...

Maltempo : a Bologna un sale speciale - scioglie il ghiaccio fino a -30°C : Dai prossimi giorni, in cui sono previste temperature estremamente rigide per l’arrivo del fronte di aria gelida di origine siberiana, nei punti più critici della viabilità cittadina di Bologna arriveranno 60 tonnellate di un sale speciale: scioglie il ghiaccio fino a -30°C e più velocemente del sale normale. Si tratta di una composizione che al cloruro di sodio aggiunge il cloruro di calcio e grazie alla sua igroscopicità, ovvero la ...

Maltempo - massima allerta a Bologna : le previsioni peggiorano - spalaneve pronti : A Bologna, dopo la neve già vista oggi, le previsioni meteo “stanno peggiorando”. A segnalarlo via Facebook e’ l’assessore comunale alla Protezione civile, Alberto Aitini, che spiega: “In collina sono già attivi i mezzi spargisale e quando la neve supererà i cinque centimetri saranno attivati i mezzi spalaneve. In pianura vale lo stesso principio e anche qui la neve potrebbe arrivare già nelle prossime ore o ...

Maltempo Bologna - neve in arrivo : salta il concerto di Max-Nek-Renga : Il Maltempo in Emilia Romagna costringe ad annullare l’appuntamento di domani sera all’Unipol Arena di Bologna per il concerto di Max Pezzali-Francesco Renga-Nek prevista nell’ambito del tour del trio di artisti. Nella giornata di domani, infatti, sono previste abbondanti nevicate che impedirebbero il normale svolgimento del concerto. L’appuntamento con i fan è spostato al 18 aprile, i biglietti precedentemente acquistati ...